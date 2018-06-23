/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足阿根廷克羅埃西亞 美麗華
>rss

對上梅西都會進 阿根廷生死戰遇到麻煩人物

發稿時間：2018/06/23 05:53

最新更新：2018/06/23 05:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社伏爾加格勒22日綜合外電報導）穆薩（Ahmed Musa）上演梅開二度，助「非洲雄鷹」奈及利亞2比0擊沉冰島，下一戰對上超級球星梅西領軍的阿根廷，他發下豪語，這場「生死之戰」有把握再進2球。

穆薩2年前效力英超列斯特城（Leicester City），一場季前友誼賽踢進2球，2比4輸給梅西領軍的巴塞隆納（Barcelona）。他說，每次與梅西對陣比賽，他都會進球。

今天身為單場最佳球員、奈及利亞英雄，穆薩說：「對上阿根廷要進球，對我來說不會太難。我們都知道這一戰很重要，那是生死之戰。」

穆薩說：「我記得4年前在巴西對上梅西，我踢進2球。」當時奈及利亞在小組賽2比3輸給阿根廷，穆薩囊括全隊2次進球。

穆薩說：「後來我轉到列斯特城，對上巴塞隆納時，他也在場上，我又踢進了2球。」

穆薩笑說：「所以我想下一場比賽，什麼事情都有可能。我將會再進2球也不一定。」

奈及利亞今天擊敗冰島，使得1敗1和的阿根廷晉級之路保有一線生機。

目前D組已有克羅埃西亞2勝、積分6分提前晉級，奈及利亞1勝1敗、積分3分暫居第二，冰島與阿根廷命運相同，都是1敗1和、積分1分。

奈及利亞下一戰與阿根廷碰頭，冰島對上克羅埃西亞，兩場比賽26日同時開打。阿根廷非贏不可，否則就要打包回家。（譯者：林宏翰）1070623

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP