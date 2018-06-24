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馬英九搭世足熱 勉小朋友效法C羅不怕失敗

發稿時間：2018/06/24 12:45

最新更新：2018/06/24 13:44

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前總統馬英九（前左4）24日參加「2018明日之星少年桌球賽」頒獎典禮，頒發男女分組冠軍並合影。馬英九致詞也搭上世足熱，他表示，葡萄牙有名世界級選手C羅就說過，運動「沒有失敗，就沒有成功」，不要怕失敗，最怕的是失敗後失去追求理想的勇氣。中央社記者王鴻國攝　107年6月24日前總統馬英九（前左4）24日參加「2018明日之星少年桌球賽」頒獎典禮，頒發男女分組冠軍並合影。馬英九致詞也搭上世足熱，他表示，葡萄牙有名世界級選手C羅就說過，運動「沒有失敗，就沒有成功」，不要怕失敗，最怕的是失敗後失去追求理想的勇氣。中央社記者王鴻國攝　107年6月24日

（中央社記者王鴻國新北24日電）前總統馬英九今天參加「2018明日之星少年桌球賽」頒獎典禮，頒男女分組冠軍。馬英九致詞時也搭上世足熱，期勉小朋友效法葡萄牙名將C羅不怕失敗的精神。

明日之星少年桌球賽昨天起一連舉行兩天在新北市板樹體育館展開，今年邀請日本、馬來西亞等國際隊伍來台交流。

馬英九致詞表示，要能來這裡比賽的小選手不容易，最少揮拍一千萬次，還要犧牲和其他小朋友遊玩的時間，才有可能成為明日之星。

他表示，他總統任內希望提升全民運動水準，他卸任時，全國規律運動人口比率已和先進國家相去不遠。

他以最近世足比賽為例表示，葡萄牙有名世界級選手C羅就說過，運動「沒有失敗，就沒有成功」，不要怕失敗，最怕的是失敗後失去追求理想的勇氣。期勉現場所有小選手們比賽時全力以赴，就算失敗了，只要繼續努力，就會有成功的一天。

「2018明日之星少年桌球賽」23日起在板樹體育館展開為期兩天的賽事，今年邀請日本、馬來西亞等國際隊伍來台競技，共分3次比賽來產生前8名優勝選手。

經過第一天的賽事產生男生組冠亞軍是日籍選手松島輝空、台北市雨農國小彭靖宥；女生組冠亞軍是個人報名的劉如紜、亞軍是新北市明志國小郭千翠。馬英九頒發男女組冠軍獎金及獎盃後，還一一與現場小朋友及家長致意及簽名合影後離去。（編輯：張銘坤）1070624

前總統馬英九（右）24日出席「2018明日之星少年桌球賽」頒獎典禮受歡迎，許多人要求簽名及合影。中央社記者王鴻國攝　107年6月24日前總統馬英九（右）24日出席「2018明日之星少年桌球賽」頒獎典禮受歡迎，許多人要求簽名及合影。中央社記者王鴻國攝　107年6月24日
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