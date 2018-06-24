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足球不分膚色國界 義傳奇球星與難民隊比賽

發稿時間：2018/06/24 13:16

最新更新：2018/06/24 13:16

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（中央社羅馬23日綜合外電報導）義大利傳奇球星今天與年輕移民組成的隊伍比賽，終場4比1獲勝，他們希望藉著這場比賽提高民眾對難民困境的關注。

在羅馬艷陽下，AS羅馬隊（AS Roma）傳奇托馬西（Damiano Tommasi）領軍上場，陣容包括1998年世界盃冠軍法國隊國腳坎德拉（Vincent Candela），以及前AS羅馬球星佩羅塔（Simone Perrotta）。

坎德拉說：「我們都知道足球不分膚色，不分國界。在場上很棒的就是我們齊聚一堂。」

他們的對手是一群年紀在18歲以下的難民和尋求庇護者。這些穿著藍服的年輕人個個摩拳擦掌，亟欲大展身手。

義大利足球教練協會（AIAC Onlus）的曼西尼（Marcello Mancini）說：「我相信像這樣的活動非常有益。」

義大利足球教練協會與聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）與義大利足球員協會（AIC）合作，協助籌備這場比賽。這場「冠軍#與難民」（Champions #WithRefugees）比賽活動是第2年舉辦。

曼西尼說：「足球世界能夠化為一種宣傳的麥克風，尤其在年輕人之間，宣揚團結、開放等價值觀，鼓舞那些人生驟變、處於恐懼和不穩定生活的無辜之人。」

義大利近日移民緊張升高，這場活動讓年輕球員暫拋煩憂，度過一段歡樂時光，他們在更衣室開心自拍，並在進球後手舞足蹈慶祝。

義大利極右派新任內政部長打壓移民，誓言阻止移民入境並加速驅逐作業。

托馬西說：「（面對難民）的氣氛變得有點異常，不只在義大利，整個歐洲都是如此。」（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070624

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