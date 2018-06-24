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葳格豹河澄星菜完封 企聯女壘上半季終戰搶勝

發稿時間：2018/06/24 16:36

最新更新：2018/06/24 16:55

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zoom in 2018年企業女子壘球聯賽24日在台北青年公園進行葳格豹隊與台產鬥犬隊賽事，葳格豹日籍投手河澄星菜7局完封，加上打線適時搶分，助隊以3比0拿下勝利。中央社記者謝靜雯攝　107年6月24日2018年企業女子壘球聯賽24日在台北青年公園進行葳格豹隊與台產鬥犬隊賽事，葳格豹日籍投手河澄星菜7局完封，加上打線適時搶分，助隊以3比0拿下勝利。中央社記者謝靜雯攝　107年6月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）2018年企業女子壘球聯賽，葳格豹今天與台產鬥犬隊交手，葳格豹日籍投手河澄星菜7局完封，加上打線適時搶分，終場以3比0拿下勝利；上半季戰績不佳，葳格豹總教練楊賢銘認為打擊還需提升。

企業女子壘球聯賽5月19日開打，例行賽上半季最後一天賽程今天結束，今天賽前葳格豹和台產鬥犬隊戰績皆為2勝9敗，表現不如預期。

上半季最終戰，葳格豹派出日籍投手河澄星菜先發，完投7局僅被敲出5支安打，投出3次保送，沒有失分，有效壓制對手打線，扮演球隊搶勝功臣。

葳格豹比賽2局靠著接連2支安打，對方守備失誤、先馳得點，4局靠著接連2次保送、暴投、盜壘，跑回第2分，5局陳雨庭率先敲出二壘打，李秋靜補上安打，送回球隊第3分。

葳格豹上半球季戰績3勝9敗作收，楊賢銘說，今天先發投手河澄星菜表現亮眼，比賽戰術執行也有成功，才能順利在上半季最終戰拿下勝利，整體而言，上半球季球隊打擊實力沒有發揮得很好，是需要提升的部分。

上半球季賽事結束後，葳格豹陣中包括劉瑄、郭婕妤等球員會向中華女壘隊報到，明天赴美移地訓練；企業女子壘球聯賽下半球季賽事將於9月8日開打。（編輯：管中維）1070624

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