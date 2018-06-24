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曲棍球聯賽第一級賽事 台灣5：2勝香港

發稿時間：2018/06/24 20:16

最新更新：2018/06/24 20:27

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世界曲棍球聯賽第一級新加坡站第2天賽事，台灣男子組曲棍球代表隊24日拼勁全力，順利以5:2擊敗香港，贏得這次賽事的首場勝利。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月24日世界曲棍球聯賽第一級新加坡站第2天賽事，台灣男子組曲棍球代表隊24日拼勁全力，順利以5:2擊敗香港，贏得這次賽事的首場勝利。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月24日

（中央社記者黃自強新加坡24日專電）世界曲棍球聯賽第一級新加坡站第2天賽事，台灣男子組曲棍球代表隊今晚以5：2擊敗香港，贏得這次賽事的首場勝利。

代表隊教練鍾榮朕賽後告訴中央社記者，昨天雖敗給泰國隊，但經過初賽洗禮與調整，今天對陣香港，不僅適應比賽場地，也發揮應有水準。

zoom in 世界曲棍球聯賽第一級新加坡站第2天賽事，台灣男子組曲棍球代表隊24日順利以5:2擊敗香港，贏得這次賽事的首場勝利。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月24日世界曲棍球聯賽第一級新加坡站第2天賽事，台灣男子組曲棍球代表隊24日順利以5:2擊敗香港，贏得這次賽事的首場勝利。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月24日

他表示，台灣針對香港進攻陣法研擬相關策略，成功阻斷對手進攻路線，利用反快攻方式個別取分，上半場結束以3：0取得領先優勢。

鍾榮朕說，下半場雖再射進兩球，但選手體力流失，也被香港攻進兩球，最終以5：2拿下首場勝利。

他表示，台灣選手今晚賽事表現沉穩，黃柏雄、呂松庭在第1節分別攻下一球，謝宗育在第2節再度攻城掠地，隊伍雖在第3節與第4節各失一球，但張家偉、余鑑峰仍在第4節各進一球。

台灣今年首度參與世界曲棍球聯賽第一級的男子組賽事，並以桃園曲棍球隊為班底，桃園曲棍球隊曾榮獲106年度全國運動會冠軍，因此代表參賽。

世界曲棍球聯賽第一級新加坡站賽事23日開打，並將在7月1日進行冠亞軍之戰。這次共有包括泰國、印尼、香港、新加坡、緬甸和台灣等12隊參與男子組、女子組賽事。印尼、香港、泰國在男子組部分，派出參與今年8月亞運的國家代表隊陣容。（編輯：郭中翰）1070624

世界曲棍球聯賽第一級新加坡站第2天賽事，台灣男子組曲棍球代表隊24日順利以5:2擊敗香港，圖為隊長黃柏雄一馬當先，率先開胡取得領先。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月24日世界曲棍球聯賽第一級新加坡站第2天賽事，台灣男子組曲棍球代表隊24日順利以5:2擊敗香港，圖為隊長黃柏雄一馬當先，率先開胡取得領先。中央社記者黃自強新加坡攝　107年6月24日
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