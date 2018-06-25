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空污法三讀 每4年檢討修正空污防制方案

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中職選秀會策略 4隊近期商討

發稿時間：2018/06/25 20:37

最新更新：2018/06/25 20:37

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）中職選秀會名單今天揭曉，各隊明天起將密集開會討論，握有狀元籤富邦悍將將如何補強，總教練葉君璋表示，先發、牛棚投手以及捕手等位置，球隊都有需要，還待與公司討論。

中華職棒今天公布2018年度新人選秀會名單，共有88人投入選秀，選秀會將於7月2日登場，旅美好手李振昌、陳品學及平鎮高中投補搭擋古林睿煬、戴培峰，都可望成為首輪熱門人選。

握有狀元籤的富邦悍將如何抉擇，將牽動其他3隊布局，在富邦悍將之後，選秀順位依序為統一獅、中信兄弟和Lamigo桃猿隊。

葉君璋表示，公司設有球探部門，由於今天才公布名單，目前還未針對選秀名單正式開會。

至於富邦悍將有意補強先發、牛棚投手或捕手，葉君璋強調：「這幾個部分我們都有需要，要與公司、球探開會討論才會決定。」

統一獅領隊蘇泰安表示，先前有請球探密切注意各球員特質，並針對選秀名單進行優、劣勢分析，27日會與教練團召開選秀會的會前會。

中信兄弟領隊劉志威指出，待總教練史耐德回台後，預計28日起與教練團、球探密集召開會議，屆時才會有明確方向。

桃猿隊總教練洪一中表示，由於先前忙完上半季後，球隊開始休假，明天練完球後，會與球探開會討論，但他也說：「我們也不必太早開會，因為我們也沒什麼選擇。」（編輯：吳協昌）1070625

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