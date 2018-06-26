比政治手勢慶祝 瑞士3球員罰款沒禁賽

世足賽瑞士22日擊敗塞爾維亞，瑞士球員沙奇里（圖）、薩卡及利希施泰納在賽場比出象徵科索沃的雙頭鷹手勢，遭國際足總罰款。（達志提供）
（中央社莫斯科25日綜合外電報導）世足賽瑞士前役以2比1後來居上擊敗塞爾維亞，瑞士球員沙奇里、薩卡及利希施泰納在賽場比出象徵科索沃的雙頭鷹手勢。3人雖逃過國際足總禁賽，但仍遭罰款。
國際足球總會（FIFA）指出，薩卡（Granit Xhaka）、沙奇里（Xherdan Shaqiri）各被罰款1萬元瑞士法郎（約新台幣30.7萬元）。利希施泰納（Stephan Lichtsteiner）罰5000瑞士法郎。
薩卡目前效力英超兵工廠（Arsenal）隊，沙奇里則踢英超斯托克城（Stoke City）隊，2人都是科索沃出生。科索沃之前是塞爾維亞的一個省，但1998-1999年塞爾維亞部隊與阿爾巴尼亞族裔游擊隊的衝突，造成數千人喪生、數以萬計的人流離失所。
雙頭鷹標誌代表阿爾巴尼亞國旗，在科索沃被視為是一種挑釁塞爾維亞的符號。科索沃2008年宣布獨立，但塞爾維亞仍拒絕承認。
3名挨罰球員在22日對塞爾維亞一役進球時，比雙頭鷹手勢慶祝，在塞爾維亞引起眾怒。
因FIFA規則禁止賽場上出現政治符號，讓3人有被禁賽的風險。不過FIFA表示，他們是以「缺乏體育精神行為，有違公平競賽原則」對3人罰款。
塞爾維亞足球協會主席柯卡薩（Slavisa Kokeza）與塞爾維亞隊教練克斯塔伊奇（Mladen Krstajic）則因賽後的言論，各被罰款5000瑞士法郎。克斯塔伊奇告訴塞爾維亞媒體，那場比賽的主審沒判給塞隊一個12碼罰球，應送海牙國際法庭以戰爭罪受審。
塞爾維亞球迷在比賽中拿出歧視標語、亂丟物品，FIFA也對塞爾維亞足球協會開罰5.4萬瑞士法郎（約新台幣166萬元）。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070626
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