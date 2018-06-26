台東體中胡冠俞樣板余德龍 數一數二游擊好手

台東體中游擊手胡冠俞，今年被選入U18亞洲青棒錦標賽中華隊，是投打守跑4拍子球員，有「小余德龍」封號，玉山盃青棒賽好表現，吸引美職金鶯隊接觸，但他選擇投入中職選秀、潛力備受看好。（台東體中提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年6月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）台東體中游擊手胡冠俞，今年被選入U18亞洲青棒錦標賽中華隊，是投打守跑4拍子球員，有「小余德龍」封號，先前美職球團有意接觸，但他選擇投入中職選秀、潛力備受看好。



台東體中當家游擊手胡冠俞，今年在玉山盃青棒賽表現亮眼，總計24打數敲出10支安打，包括2支三壘打，貢獻3分打點，打擊率4成17，也有登板投球，總計投3.2局被敲2支安打，投出3次三振，失掉2分責失分，戰績1勝，另有1次救援成功。



玉山盃青棒賽好表現，吸引美職金鶯隊接觸，但胡冠俞最後決定留在台灣、投入中華職棒選秀；近年中職各球團積極壯大農場，不少潛力高中應屆畢業生投入選秀都有不錯的結果，台東體中棒球隊總教練葉明嘉就提到，與其進入明星大學棒球隊當板凳球員，若有機會，也傾向鼓勵球員提早挑戰職棒選秀。





台東體中當家游擊手胡冠俞，今年玉山盃青棒賽表現亮眼，吸引美職金鶯隊接觸，但胡冠俞最後決定留在台灣、投入中華職棒選秀。（台東體中提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年6月26日

今年中職選秀名單游擊手除了胡冠俞外，張皓緯、陳晨威、江坤宇也受到關注，江坤宇和胡冠俞同是高中應屆畢業生，球探評估，現階段江坤宇成熟度和穩定度較佳，但胡冠俞運動能力出色，守備範圍大、敏捷，十分看好他的未來性，「是此次選秀中數一數二的游擊手」。



江坤宇有「小林承飛」封號，胡冠俞的中職樣板球星，被評估為Lamigo桃猿隊工具人余德龍，胡冠俞除了游擊位置，也可以守三壘、二壘、外野，身材素質佳、揮臂速度快，當投手球速也可到138至140公里。



葉明嘉表示，胡冠俞是台東體中一路從國中栽培起來的球員，6年來打擊一直很穩定、展現天份，守備、丟球、跑壘都有一定水準，若球團願意給時間栽培，看好他2、3年後就有機會站穩球隊先發游擊手位置。



胡冠俞國中曾入選U15亞洲青少棒錦標賽中華代表隊，今年也被選入U18亞洲青棒錦標賽中華代表隊，葉明嘉點出，「他的個性內斂、單純，不會因為多次國手資歷就驕傲，情緒起伏不大，訓練表現中規中矩」，看好胡冠俞可在5輪內被選走。（編輯：張芷瑄）1070626