曲棍球聯賽第一級賽事 台灣擊敗緬甸

世界曲棍球聯賽第一級賽事新加坡站，台灣曲棍球代表隊26日以5:4擊敗緬甸，圖為石鳳義（右）在第4節攻進致勝分，興奮地舉手吶喊。中央社 107年6月26日

（中央社記者黃自強新加坡26日專電）世界曲棍球聯賽第一級新加坡站賽事，台灣男子組曲棍球代表隊今天奮戰不懈，堅守城池，最後保住戰果，以5:4擊敗實力堅強的緬甸，贏得這次賽事的第2場勝利。



代表隊教練鍾榮朕賽後告訴中央社記者，台灣選手在今天賽事第1節把握得分機會，分別由黃柏雄在第6分鐘、呂松庭在第7分鐘、張正浩在第9分鐘、張家偉在14分鐘各攻進一球，並帶著4:0優勢進入第2節。



緬甸第2節開始反擊並取得1分，台灣在上半場結束以4:1領先。不過，選手在第3節體力下滑，並遭到對手強力反攻，連續獲得3分，將比數拉成4:4平手。



他說，台灣選手在第4節不僅守住戰果，還把握短角球機會，由石鳳義在最後一分多鐘攻進致勝分。



鍾榮朕表示，緬甸是屬於軍系的球隊，無論體格、耐力與速度均具一流水準，台灣雖被對方體力與速度牽制，但選手最後仍撐住壓力，贏得最後勝利。



這是代表隊在曲棍球聯賽第一級賽事贏得的第2場勝利。台灣23日首戰泰國失利，24日則擊敗香港。



台灣今年首度參與世界曲棍球聯賽第一級的男子組賽事，並以桃園曲棍球隊為班底，桃園曲棍球隊曾榮獲106年度全國運動會冠軍，因此代表參賽。



世界曲棍球聯賽第一級新加坡站賽事23日開打，並將在7月1日進行冠亞軍之戰。這次共有包括泰國、印尼、香港、新加坡、緬甸和台灣等12隊參與男子組、女子組賽事。印尼、香港、泰國在男子組部分，派出參與今年8月亞運的國家代表隊陣容。（編輯：郭中翰）1070626



