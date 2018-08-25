亞運男籃中華勝卡達 相隔12年重返8強

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達25日電）中華男籃今天差點浪費15分領先優勢，靠著第4節最後53.7秒內8罰俱中，終場83比70擊敗卡達，取得雅加達－巨港亞運男籃分組第一，相隔12年後重返亞運8強。



中華小將陳盈駿今天攻下全場最高的20分，其中，他在第4節最後34秒內6罰俱中，是率隊拉開差距的靈魂人物。



對於能夠取得分組第一、晉級8強，他開心地表示：「這是我們自己爭取來的，雖然過程中有很多困難，也有許多錯誤，但是我們一直非常團結。」



上半場最多領先15分的中華隊，3節打完後，以52比52和對手打平，第4節雙方肢體碰撞不斷，也打出火氣，最後1分08秒，胡瓏貿抓到進攻籃板後，被對方頂出界外，裁判卻沒響哨，還把球權判給卡達。



卡達球員衝上去要搶胡瓏貿抱在胸前的球，兩人一度發生爭執，雙方球員全部圍上，裁判最後將肇事的兩人驅逐出場。



賽後胡瓏貿一臉無奈，他強調：「我絕對沒有動手。」對於裁判的判決，他認為有點過重，但能夠理解，「畢竟裁判也要顧及對方球隊的感受。」



比賽中本來就會有肢體接觸，但他也說：「我們的身高比人矮小，如果他們推、擠，我就讓開，我根本連籃板都碰不到。」



對於當時狀況，胡瓏貿表示：「我覺得有犯規，裁判卻沒吹，他急著來拿球，我就是不想把球給他而已。」



胡瓏貿還透露，對方那時試圖將他壓倒在地，他在地板上轉身後站起來，就一路往後退，絕對沒要惹事，他說：「我們可以保護自己、保護和架開隊友，但絕不能出拳。」



中華隊擊敗卡達後，27日將與敘利亞爭取4強門票，陳盈駿強調：「機會就在眼前，希望能創造台灣籃球的歷史。」（編輯：梁君棣）1070825