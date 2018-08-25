情蒐考量 亞運抗韓先發投手擬由業餘扛

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達25日電）亞運棒球賽事明天開始，中華隊首戰面對強敵南韓隊，先發有機會改由情蒐資料難取得的業餘投手扛先發；今天首度進到主球場練球，總教練許順益表示：「視野像天母棒球場。」



2018雅加達－巨港亞洲運動會棒球賽事明天展開，首戰就是硬戰，將於台灣時間晚間7時30分與南韓隊交手。



中華隊原本設定讓職棒投手林樺慶扛先發，但考量到職棒情蒐資訊容易取得，加上南韓隊打者對於速球投手並不陌生，球速慢的投手可能反而會不適應，因此，不排除會讓業餘投手扛先發。



按照亞運大會規定，兩隊不需要先公布先發投手，但如果有球隊提出要求，雙方需要提供投手是左投還是右投。



印尼棒球運動不盛行，棒球場地的紅土、草皮、燈光都是挑戰，中華隊首度踏入主球場練球，許順益說，要注意小球的滾動速度，從本壘往外野望去有樹，視野像天母棒球場。



中華隊有另類的「主場優勢」，業餘球員平時也多在河堤球場打球，對於場地的適應能力佳，加上今天中華隊安排的練球時間從天亮橫跨到天黑，提前適應夜間燈光，也對臨場有很大的幫助。



南韓隊此次拚連霸來勢洶洶，組成明星隊球員平均月薪將近新台幣350萬元，外界預期將由王牌左投梁玹種對台先發。



許順益表示，南韓隊的壓力當然很大，但穿上中華隊球衣，說沒有壓力是騙人的，希望明天前半段就能搶分，給南韓隊下馬威。



中華隊公布明天先發打序，開路先鋒為戴如量（左外野），林瀚打第2棒（指定打擊）、姜建銘扛3棒（一壘），4棒（中外野）為林加祐。



第5到9棒為詹子賢（右外野）、陳偉志（三壘）、黃佳瑋（捕手）、蕭帛庭（二壘）、林承飛（游擊）。



至於投手群，除了表定的第2戰林政賢對香港先發外，其餘投手全員待命。（編輯：梁君棣）1070825