/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞運棒球文姿云延禧攻略蔡英文
>rss

從不被看好到擊敗南韓 吳昇峰更上一層

發稿時間：2018/08/26 23:14

最新更新：2018/08/26 23:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達26日電）中華成棒隊業餘先發投手吳昇峰，今天在亞運對南韓5局好投，率隊拿下關鍵勝利；面對全職業明星隊，吳昇峰直言，先怕就輸了，拿下這場比賽勝利，代表自己又上了一個層級。

吳昇峰成棒國際賽資歷並不多，去年亞洲棒球錦標賽對南韓一戰成名，此次亞運拉高層級對上由韓職明星球員組成的南韓隊，外界不看好中華隊拿勝，吳昇峰表示，此次南韓隊的實力無庸置疑，「但先覺得怕就輸了，要挑戰自己」。

今天比賽，吳昇峰前2局沒有被南韓隊打者敲出安打，直到4局才被金宰煥敲出陽春砲掉分，6局續投被敲出安打後退場，整體表現出色。

吳昇峰表示，今天運氣成分比較多，控球狀況沒有這麼好，可能跟心情有點亢奮過頭有關，靠著團隊的凝聚力幫忙。

4局球隊2比0領先時被敲出陽春砲掉分，吳昇峰表示，比賽被打安打是人之常情，當下只想著才失掉1分，只要能控制住場面，都還有機會。

拿下今天比賽勝利，吳昇峰歸功情蒐小組的幫忙，賽前對於每一棒的打擊習性都有充分的了解和討論，才能有今天的好表現。

先發投手吳昇峰好投，6局王宗豪登板中繼，投2.2局僅被敲出1支安打，沒讓南韓隊打者有機會追分，王宗豪表示，上去沒有想什麼，捕手怎麼配就怎麼丟，之前曾在2015年亞錦賽對南韓先發，但表現不算理想，今天也算是個人國際賽代表作；後援投手王政浩9局登板穩守，飆出2K，替球隊守住勝利。（編輯：唐聲揚）1070826

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

一週重要新聞影像回顧（0819-0825）

一週重要新聞影像回顧（0819-0825）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨侵台 各地災情直擊
豪雨侵台 各地災情直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP