從不被看好到擊敗南韓 吳昇峰更上一層

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達26日電）中華成棒隊業餘先發投手吳昇峰，今天在亞運對南韓5局好投，率隊拿下關鍵勝利；面對全職業明星隊，吳昇峰直言，先怕就輸了，拿下這場比賽勝利，代表自己又上了一個層級。



吳昇峰成棒國際賽資歷並不多，去年亞洲棒球錦標賽對南韓一戰成名，此次亞運拉高層級對上由韓職明星球員組成的南韓隊，外界不看好中華隊拿勝，吳昇峰表示，此次南韓隊的實力無庸置疑，「但先覺得怕就輸了，要挑戰自己」。



今天比賽，吳昇峰前2局沒有被南韓隊打者敲出安打，直到4局才被金宰煥敲出陽春砲掉分，6局續投被敲出安打後退場，整體表現出色。



吳昇峰表示，今天運氣成分比較多，控球狀況沒有這麼好，可能跟心情有點亢奮過頭有關，靠著團隊的凝聚力幫忙。



4局球隊2比0領先時被敲出陽春砲掉分，吳昇峰表示，比賽被打安打是人之常情，當下只想著才失掉1分，只要能控制住場面，都還有機會。



拿下今天比賽勝利，吳昇峰歸功情蒐小組的幫忙，賽前對於每一棒的打擊習性都有充分的了解和討論，才能有今天的好表現。



先發投手吳昇峰好投，6局王宗豪登板中繼，投2.2局僅被敲出1支安打，沒讓南韓隊打者有機會追分，王宗豪表示，上去沒有想什麼，捕手怎麼配就怎麼丟，之前曾在2015年亞錦賽對南韓先發，但表現不算理想，今天也算是個人國際賽代表作；後援投手王政浩9局登板穩守，飆出2K，替球隊守住勝利。（編輯：唐聲揚）1070826