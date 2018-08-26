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不理會酸言酸語 中華隊贏球姜建銘落淚

發稿時間：2018/08/26 23:25

最新更新：2018/08/26 23:25

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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達26日電） 亞運中華成棒隊賽前不被看好，但全隊不理會酸言酸語，今天擊垮南韓職棒明星搶勝，姜建銘感觸很深，中華隊抓到最後一個出局數時，他激動流淚，「機會是留給不放棄的人」。

中華成棒隊此次以業餘球員為主體長期培訓，賽前一週才加入7名職棒年輕球員，碰上韓職明星球員組成的南韓代表隊，賽前並不被看好，但教練球員沒有受到太大的影響，今晚對南韓打出精彩好球。

南韓隊9局下半進攻，首棒打者安打上壘，中華隊後援投手王政浩接手，連飆2K，最後再讓打者打成右外野飛球出局；姜建銘賽後自爆：「看到右外野手接下那顆球，眼淚真的掉下來」。

中華隊上一次在亞運擊敗南韓已經是2006年，當時姜建銘以投手身份入選中華隊，相隔12年中華隊再擊敗南韓，姜建銘以打者身份入選中華隊，並在首局敲出關鍵三壘打，帶起球隊士氣。

姜建銘表示，兩次拿下勝利的感覺很不一樣，今年一路跟著培訓隊走，過程中有人退出、有人加入，曾經有學弟因為沒有被留在培訓隊中跟他說，可以先休息一下了，但姜建銘表示：「運動員只有在退下來的那天，才能真正休息」，他一直這樣勉勵自己，機會是留給不放棄的人。

中華隊總教練許順益表示，能夠拿下今天這場比賽的勝利，要感謝情蒐小組的幫忙，他長期帶著這批球員，了解每個球員的個性和狀況，儘管賽前不被看好，面對很多酸言酸語，但抱持著希望台灣棒球更往上提升的念頭，希望在亞運打出好成績，「他們讓我很欣慰」。（編輯：吳協昌）1070826

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