李遠哲秀身手 大都會台灣日完美開球

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日登場，（右起）大都會吉祥物Mr. Met、前中研院長李遠哲夫婦、駐美代表高碩泰夫婦、駐紐約辦事處長徐儷文、Mrs. Met合影。中央社記者尹俊傑紐約攝 107年8月27日

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）前中研院長李遠哲今天為美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日開球，秀出70年前打少棒時的身手，精準投進捕手手套。為此練習數天的李遠哲說：「大場面看多了，不會緊張。」



紐約大都會台灣日邁入第14屆，選在大都會下午在主場花旗球場迎戰華盛頓國民隊時舉行。球團今年透過網球好手盧彥勳牽線，邀請1986年獲諾貝爾化學獎的李遠哲開球，駐美代表高碩泰也因促進台美關係貢獻良多，到場接受球團頒獎。



李遠哲熱愛網球，眾所周知，但他其實是先接觸棒球，12歲打少棒時鎮守二壘。身著大都會24號球衣的他首次踏上花旗球場內野，難掩興奮之情，還透露為開球練習好幾天。81歲的李遠哲開球前預告，年紀大了，所以不會投很快，投得準就好。



他站上投手丘後按既定計畫，以完美拋物線將球投進紅中位置，精準控球獲全場觀眾熱烈掌聲。



李遠哲受訪時說，原本可以投得更遠、更快，但為了不要投歪，所以比較保守。他還拿棒球和網球比較，指打網球運用較多手腕力量，但投棒球若腕力用太多，很容易投出挖地瓜球，投球時手臂力量要往前推，才能投進理想位置。



高碩泰形容，李遠哲身為總統府資政，不僅是台灣之光，也是代表台灣的聲音和面孔，今天在大都會台灣日擔任嘉賓，完美開球，對促進台美民間交流有非常重大的意義。



大都會球團今年還邀請創團近90年的歌仔戲團明華園，在場外戲台表演傳統劇碼「八仙過海」，團員還以獨樹一幟的造型，於球賽開打前帶領民眾在外野繞場。交通部觀光局吉祥物「喔熊」也穿梭球場與球迷互動，並參與中場以台灣為主題的機智問答贈獎活動。



為替台灣日暖身，大都會近幾場比賽都贈送袖子上印有Taiwan字樣的T恤，花旗球場今天也在大螢幕播放台灣鐵道旅遊、親山觀光宣傳短片，並搭配環繞看台的LED螢幕打上Taiwan字樣，卯足全力向紐約球迷介紹台灣觀光。



來自台灣的大都會隊亞洲市場負責人王偉成耗費整整一年籌備活動，他表示，400多名僑胞共襄盛舉，讓今年台灣日人氣沸騰，尤其李遠哲支持體育，也樂意到海外替台灣發聲，讓活動獲得熱烈迴響，令他十分感動。（編輯：陳俊碩）1070827





駐美代表高碩泰26日出席紐約大都會台灣日，接受球團頒獎表彰對促進台美關係的貢獻，並與交通部觀光局吉祥物「喔熊」合照。中央社記者尹俊傑紐約攝 107年8月27日