李智凱：曾想放棄訓練 靠堅持達成目標

出身宜蘭的中華隊體操好手李智凱（前中）日前在亞運奪得金牌，成為「宜蘭之光」。他27日返回宜蘭老家，宜蘭縣代理縣長陳金德（前右）等人前往祝賀。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 107年8月27日
亞運最前線（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）中華隊體操好手李智凱日前在亞運奪得金牌。他今天在宜蘭老家受訪時說，過去訓練時又辛苦又乏味，多次曾有放棄念頭，但他都靠設定目標，堅持下去，不希望讓人生有遺憾。
出身宜蘭羅東的「鞍馬王子」李智凱23日在印尼雅加達─巨港亞洲運動會男子體操鞍馬項目決賽中，奪得中華體操隊史亞運首面金牌。
李智凱昨天晚上剛返抵國門時，立法委員陳歐珀就前往接機恭賀。今天一早，羅東鎮長林姿妙、宜蘭縣代理縣長陳金德也先後前往李智凱位於羅東的老家，當面向他祝賀。
李智凱受訪時說，參加亞運之後，暫時回到羅東老家休息7天，之後就要馬上回高雄國家運動訓練中心繼續接受訓練，確保肌肉穩定性，保持備戰狀態。
他表示，在過去10多年的訓練生涯中，身上留下不少運動傷害，運動員在長期培訓時，每天都做一樣的訓練動作很乏味又辛苦，讓他經常萌生放棄的念頭，但是他之後都會將目標設定很清楚、堅持下去，才不會讓人生有遺憾，畢竟在流過汗水與淚水後，嘗到的成功果實格外甜美。接下來他要備戰2020年東京奧運，全力為國爭光。
陳金德說，希望成立「李智凱東京奧運會奪牌後援會」，邀請宜蘭縣籍企業家提供支援，讓李智凱日後可以專心練習，無後顧之憂。（編輯：陳清芳）1070827
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