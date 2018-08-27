中華射箭男團奪金 親友：用孤獨童年換來的

2018雅加達亞運射箭男子反曲弓男團金牌戰27日登場，中華隊由湯智鈞、魏均珩與羅偉旻（前）上場抗敵，終場成功射下強敵南韓奪得隊史首金。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月27日

亞運最前線（中央社記者魯鋼駿新竹縣27日電）中華男子射箭隊今天擊敗南韓，拿下亞運反曲弓男團金牌。消息傳回隊員羅偉旻新竹縣新豐鄉老家，親友們都相當興奮，羅偉旻的父親感動的說，這塊金牌是用孤獨童年換來的。



由湯智鈞、魏均珩與羅偉旻組成的中華男子射箭代表隊，今天在雅加達-巨港亞運射箭男子團體賽金牌戰中，以5比3擊敗南韓，成功拿下隊史首面亞運男團金牌。



中華射箭男團奪金消息下午傳回台灣，縣長邱鏡淳得知消息後，與議長張鎮榮前往羅偉旻位於新竹縣新豐鄉的家中道賀，除送上「竹縣之光」捲軸外，還用通訊軟體與在國外的羅偉旻視訊，期許他朝2020東京奧運邁進。



羅偉旻（從母姓）的父親曾銘智說，家中排行老二的羅偉旻，在就讀新豐國中一年級時，曾投入自由車練習，但家人認為在路上騎車練習很危險，所以鼓勵他轉學到博愛國中，開始接觸和大哥相同的射箭運動。



曾銘智說，為了讓羅偉旻更認識射箭，先安排他去參加3天的射箭營，接觸後引發興趣，靠著苦練，屢在國內外比賽中拿下好成績，一路念上竹北高中體育班、國立體育大學、碩士班。



「最重要的不是成績，而是品格教育」，曾銘智說，他的3個兒子都是射箭選手，之所以會鼓勵孩子們投入體育，是希望藉由運動、團體生活，給予生活約束，能夠有良好的品格教育，如今羅偉旻能有好成績，都要感謝啟蒙教練吳聖乾。



曾銘智說，為了練習射箭，羅偉旻幾乎沒有休假，沒辦法和同學出遊、甚至連畢業旅行都沒參加，必須帶著弓箭器材到學校練習，為了避免手受傷，就連同學們喜歡玩的籃球、排球等運動，也通通不能碰，直呼「這塊金牌，是用孤獨童年換來的」。



曾銘智透露，3年前，羅偉旻因一直沒有射出成績，一度想要放棄國手選拔，考慮轉戰教練工作，但在教練、家人鼓勵下，決定再努力，如今跟著教練、隊友們一起闖進亞運、奪下金牌，都是他自己努力得來，對於兒子「奪金牌」感到光榮又驕傲。（編輯：方沛清）1070827





由台灣射箭好手湯智鈞（左起）、魏均珩、羅偉旻聯手出征的中華男子射箭代表隊，27日在2018雅加達亞運反曲弓男團金牌戰中扳倒強敵南韓，奪得隊史首金。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月27日

2018雅加達中華射箭反曲弓男團奪金消息27日下午傳回台灣，新竹縣長邱鏡淳（左）得知後，隨即前往男團成員羅偉旻位於新竹縣新豐鄉的家中道賀，羅偉旻的家人都相當開心。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年8月27日