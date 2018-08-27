譚雅婷吞3顆止痛藥上場 亞運射箭女團銀恨

中華射箭代表隊27日由雷千瑩（左）、譚雅婷（右）與彭家楙（中）聯手出征2018雅加達亞運反曲弓女團金牌戰，可惜終場以3比5不敵南韓，獲得銀牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月27日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達27日電）原本預計一週後才會來的生理期，整整提前了一個禮拜，渾身不自在的譚雅婷，賽前吞了3顆止痛藥才能上場，可惜在亞運射箭反曲弓女團決賽，以3比5不敵南韓，與金牌擦身而過。



譚雅婷今天在金牌戰發射8支箭中，共有4支8分箭，沒有發揮她過往水準，尤其第4局的第2箭最傷，因前3箭射完，中華隊還以27比26握有領先，最後3支箭南韓繳出28分，中華隊僅有26分，加總後以1分之差惜敗。



教練倪大智坦言，當時愛徒判斷側風很強，加上第1箭又被吹偏，只射中8分，所以多調整了一點，沒想到出箭後風勢卻不如預期，讓他大嘆：「可惜了。」



狀況不佳，賽後譚雅婷有些自責，身為女團開路先鋒，她的任務除了要打探風勢，還要有明快發射節奏和精準度，才能帶給隊友更多安定感，不過雷千瑩強調：「團體賽我們就是一體的，沒有人會去責怪另一個人，我們盡力了，就只是差一點。」



對於比賽最後結果，雷千瑩雖然感到可惜，但也對於團員們的成長感到驕傲，她表示，從比賽內容來看，「我們與南韓的實力已經沒有什麼差距，只差一點就能拉下她們」。



而首次參加亞運的彭家楙，就被安排在收尾的最後一棒，她承認，有時候壓力真的挺大，尤其今天第4局的最後一箭，她若能命中10分，就能把比賽拖入延長加射，對此她也惋惜地說：「如果真的比到加射，我相信我們的贏面還是比較大。」（編輯：張芷瑄）1070827