/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 櫻桃小丸子亞運棒球陳沂停班停課
>rss

譚雅婷吞3顆止痛藥上場 亞運射箭女團銀恨

發稿時間：2018/08/27 21:01

最新更新：2018/08/27 21:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中華射箭代表隊27日由雷千瑩（左）、譚雅婷（右）與彭家楙（中）聯手出征2018雅加達亞運反曲弓女團金牌戰，可惜終場以3比5不敵南韓，獲得銀牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月27日中華射箭代表隊27日由雷千瑩（左）、譚雅婷（右）與彭家楙（中）聯手出征2018雅加達亞運反曲弓女團金牌戰，可惜終場以3比5不敵南韓，獲得銀牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月27日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達27日電）原本預計一週後才會來的生理期，整整提前了一個禮拜，渾身不自在的譚雅婷，賽前吞了3顆止痛藥才能上場，可惜在亞運射箭反曲弓女團決賽，以3比5不敵南韓，與金牌擦身而過。

譚雅婷今天在金牌戰發射8支箭中，共有4支8分箭，沒有發揮她過往水準，尤其第4局的第2箭最傷，因前3箭射完，中華隊還以27比26握有領先，最後3支箭南韓繳出28分，中華隊僅有26分，加總後以1分之差惜敗。

教練倪大智坦言，當時愛徒判斷側風很強，加上第1箭又被吹偏，只射中8分，所以多調整了一點，沒想到出箭後風勢卻不如預期，讓他大嘆：「可惜了。」

狀況不佳，賽後譚雅婷有些自責，身為女團開路先鋒，她的任務除了要打探風勢，還要有明快發射節奏和精準度，才能帶給隊友更多安定感，不過雷千瑩強調：「團體賽我們就是一體的，沒有人會去責怪另一個人，我們盡力了，就只是差一點。」

對於比賽最後結果，雷千瑩雖然感到可惜，但也對於團員們的成長感到驕傲，她表示，從比賽內容來看，「我們與南韓的實力已經沒有什麼差距，只差一點就能拉下她們」。

而首次參加亞運的彭家楙，就被安排在收尾的最後一棒，她承認，有時候壓力真的挺大，尤其今天第4局的最後一箭，她若能命中10分，就能把比賽拖入延長加射，對此她也惋惜地說：「如果真的比到加射，我相信我們的贏面還是比較大。」（編輯：張芷瑄）1070827

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP