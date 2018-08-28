美網新球場轉播角度太高 被酸攝影機架在月球[影]

美網27日開打，耗費鉅資翻新的阿姆斯壯球場亮相，卻被觀眾嫌轉播角度太高，球員變小不點。（圖取自美國網球公開賽YouTube頻道網頁www.youtube.com）

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）美網今天點燃戰火，耗費鉅資翻新的阿姆斯壯球場亮相，卻被觀眾嫌轉播角度太高，球員變小不點，擊球高度也看不清楚。有球迷嘲諷，攝影機彷彿架在月球上。



美國網球公開賽曾因球場缺乏屋頂，2008年起連5年男子單打決賽因雨延賽。美網舉辦地金恩夫人國家網球中心2011年開始整建，耗資6億美元，園區內第2大的阿姆斯壯球場拆除重建，今年8月啟用，象徵整建大功告成。



可容納1.4萬人的阿姆斯壯球場整修後煥然一新，美網就此擁有兩座屋頂可開闔的球場，降低天候打亂賽程的風險。但美網開打後，觀眾馬上發現新球場一大問題。



華爾街日報報導，本屆美網女單頭號種子哈勒普（Simona Halep）上午在阿姆斯壯球場出戰愛沙尼亞選手卡妮皮（Kaia Kanepi）時，收看比賽的球迷發現，攝影機架得實在太高，簡直逼球迷蹲在電視機前觀賽，樂趣大打折扣。





影片來源：US Open Tennis Championships YouTube頻道

有球迷到社群平台推特（Twitter）發文，問攝影機是不是架在半空中的軟式飛船，還有人諷刺攝影機是否架在月球上。其他網友則紛紛表示，轉播角度超爛，比賽看到頭都暈了。



報導指出，網球賽事轉播通常有兩組主要攝影機，都架在底線後方。其一與賽場水平，可近距離捕捉選手動作，但視角不夠寬廣；另一組攝影機架在觀眾席高處，可將場內動態盡收眼底，但角度若太高，會讓觀眾難以判斷選手擊球高度。



美網主場地艾許球場是全球最大室外網球場，可容納2.3萬人，但常被詬病上層看台離賽場太遠，觀賽缺乏臨場感。阿姆斯壯球場雖小一號，但實況轉播把球員變小不點，批評如潮，砸錢重建的美國網球協會（USTA）面子恐掛不住。



更麻煩的是，本屆美網安排在阿姆斯壯球場的賽事眾多，且不乏明星選手。以今天為例，除了哈勒普，英國名將莫瑞（Andy Murray）、上屆女單冠軍史蒂芬斯（Sloane Stephens）、男單第3種子戴波特羅（Juan Martin del Potro）也都在阿姆斯壯球場出賽。（編輯：紀錦玲）1070828