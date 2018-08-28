水立方變冰立方 北京盼活化奧運場館

北京奧運舊場館先前淪為蚊子館。北京奧運城市發展促進會副祕書長高雲超28日表示，正積極活化舊場館。鳥巢在2022冬季奧運將再度作為開幕場館，水立方則會化身冰立方。中央社記者繆宗翰北京攝 107年8月28日

（中央社記者繆宗翰北京28日電）北京奧運舊場館先前傳出淪為蚊子館。北京奧運城市發展促進會副祕書長高雲超今天表示，已在積極活化舊場館，鳥巢在2022冬季奧運將再度作為開幕場館，水立方則會化身冰立方。



北京奧運10周年前夕，英國「每日郵報」（Daily Mail）網站8月初報導，部分京奧場館年久失修，吉祥物塑像躺在草叢，旗幟布滿塵埃；部分場館則將重新整修，作為2022年冬季奧運的比賽場地。



北京市政府今天舉辦2018國際冬季運動博覽會記者會。高雲超在會後受訪時表示，為了因應4年後的冬季奧運，北京正在持續加強活化舊場館建設。



據公開資料顯示，北京冬奧未來13個場館中，有11個是利用2008年北京奧運場館，預計2019年完成全面測試。其中知名的中國國家游泳中心「水立方」，屆時將改造成冰壺場地。



高雲超說，到那時候「水立方就成了冰立方」，中國國家體育場「鳥巢」，也將作為開幕式場地。相關的場館活化計畫也緊鑼密鼓進行中。



他並表示，這次的2018國際冬季運動博覽會將邀請過去幾屆奧運、冬奧主辦國，到北京分享奧運遺產活化經驗，藉此可以汲取相關國家與專家的建議。（編輯：楊昇儒）1070828