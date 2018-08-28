女單奪首金 中國媒體一句話惹毛戴資穎

中華隊羽球女將戴資穎（圖）28日在2018雅加達－巨港亞運女子單打決賽以21比13、21比16直落二擊敗印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu），勇奪金牌，這是中華隊史首面亞運羽球金牌。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月28日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達28日電）世界球后戴資穎今天在2018雅加達—巨港亞運羽球女子單打決賽以21比13、21比16輕取印度辛度，奪得亞運羽球隊史首金，不過賽後中國媒體一句話，惹毛了戴資穎。



戴資穎今天以直落二橫掃辛度（Pusarla V. Sindhu）奪金，賽後記者會上，一名中國記者發問，他先說戴資穎坐擁世界球后寶座多時，卻始終缺少一場大賽冠軍證明自己，他問：「那個時候你心急嗎？拿到這個冠軍後，是對全世界球迷、或對自己最好的證明嗎。」



戴資穎聽完，僅淡淡地表示：「沒有什麼需不需要證明，就是這樣子比賽，贏了就贏了，輸了就輸了。」



沒想到這名中國記者仍不死心，繼續追問，「你不想向全世界的球迷去證明自己，能拿一個大賽的冠軍，來證明自己世界第一的寶座，是實至名歸的。」小戴聽完冷冷地回說：「這需要證明嗎？」



小戴冷回之後，現場氣氛瞬間凝結，另一名中國記者連忙打圓場，「妳覺得只要做好自己就行了，對嗎。」小戴則回說：「是的。」（編輯：吳協昌）1070828