/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周天成戴資穎亞運棒球櫻桃小丸子
>rss

女單奪首金 中國媒體一句話惹毛戴資穎

發稿時間：2018/08/28 17:28

最新更新：2018/08/28 19:12

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中華隊羽球女將戴資穎（圖）28日在2018雅加達－巨港亞運女子單打決賽以21比13、21比16直落二擊敗印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu），勇奪金牌，這是中華隊史首面亞運羽球金牌。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月28日中華隊羽球女將戴資穎（圖）28日在2018雅加達－巨港亞運女子單打決賽以21比13、21比16直落二擊敗印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu），勇奪金牌，這是中華隊史首面亞運羽球金牌。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月28日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達28日電）世界球后戴資穎今天在2018雅加達—巨港亞運羽球女子單打決賽以21比13、21比16輕取印度辛度，奪得亞運羽球隊史首金，不過賽後中國媒體一句話，惹毛了戴資穎。

戴資穎今天以直落二橫掃辛度（Pusarla V. Sindhu）奪金，賽後記者會上，一名中國記者發問，他先說戴資穎坐擁世界球后寶座多時，卻始終缺少一場大賽冠軍證明自己，他問：「那個時候你心急嗎？拿到這個冠軍後，是對全世界球迷、或對自己最好的證明嗎。」

戴資穎聽完，僅淡淡地表示：「沒有什麼需不需要證明，就是這樣子比賽，贏了就贏了，輸了就輸了。」

沒想到這名中國記者仍不死心，繼續追問，「你不想向全世界的球迷去證明自己，能拿一個大賽的冠軍，來證明自己世界第一的寶座，是實至名歸的。」小戴聽完冷冷地回說：「這需要證明嗎？」

小戴冷回之後，現場氣氛瞬間凝結，另一名中國記者連忙打圓場，「妳覺得只要做好自己就行了，對嗎。」小戴則回說：「是的。」（編輯：吳協昌）1070828

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP