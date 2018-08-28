楊俊瀚亞運200公尺晉級決賽：對自己表現不滿意

台灣田徑好手楊俊瀚（藍衣）28日晚間在2018雅加達亞運男子200公尺複賽中以20秒53的成績排名第2，成功跑進決賽。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月28日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達28日電）台灣「最速男」楊俊瀚，昨休息一天後，今在亞運男子200公尺一日雙趟，上午預賽先以20秒95排名第1輕鬆晉級，晚間再以20秒53取得分組第2，挺進決賽。



楊俊瀚是台灣男子100、200公尺雙料全國紀錄保持人，也是今年亞運200公尺奪牌的大熱門，但對於今天自己的表現，他並不滿意。



「上午預賽整個過程，比晚上的準決賽來得更好。」楊俊瀚坦言，雖然準決賽的成績更好，是因為早上先跑過了，「整體來說，晚上的失誤還是比較多一點。」



楊俊瀚表示，準決賽他在起跑後的加速，身體就很僵硬，出彎後身體重心也沒掌握好，「所以跑起來很吃力。」



經過亞運100公尺洗禮，楊俊瀚也透露，200公尺兩趟比下來，自己並沒有全開衝刺，他開玩笑說：「因為200比較累。」



隨後他解釋，就算比賽過程中有瑕疵，但自己出彎後的加速，就已和其他選手拉開差距，所以他就順順地跑完，因為就算去拚準決賽分組第1，也沒有太大意義。



對於明天決賽，楊俊瀚表示，現在自己的心態，比之前跑100公尺還要好，也更放鬆一點。



昨天亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村，在比賽中表現失常，僅名列第5，楊俊瀚承認，昨天賽後，氣氛的確比較低迷，不過他強調，就算氣氛不太好，但也不致會互相影響。



至於今年在亞洲青年田徑錦標賽200公尺奪金的魏泰陞，他在上午200公尺預賽繳出21秒25順利晉級，可惜晚間以21秒27名列分組第5，無緣晉級決賽。（編輯：李亨山）1070828