/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳建仁美網戴資穎亞運棒球
>rss

中華女足亞運負中國 將與南韓爭銅牌

發稿時間：2018/08/28 22:54

最新更新：2018/08/28 23:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

亞運最前線（中央社記者周永捷、實習記者齊若堯雅加達28日專電）中華女足今天在雅加達-巨港亞運4強賽遭遇中國隊，以0比1落敗，無緣晉級決賽，將和南韓爭奪銅牌。這是中華女足睽違20年重返亞運女足4強。

過去中華女足對上中國隊戰績數據居於下風，5度交手、5戰全敗，共失16球且從未攻破中國女足球門。最近一次雙方女足交手是2014年的仁川亞運，當時中華隊以0比4飲恨。

中華女足今天對上中國隊，先發11人名單與迎戰南韓、越南的先發陣容相同，採4-1-4-1陣型，前鋒單箭頭是余秀菁，防守中場為隊長王湘惠，肩負防守重任後衛為鄒欣倪、林雅涵、蘇芯芸、卓莉珊，門將仍是第一門神蔡明容。

上半場大半時間的球控制在中國隊腳下，控球率高達71%，但攻勢雖多卻不見準，18次射門只有4次射正。中國隊在第27分鐘王珊珊勁射中柱、第44分鐘張睿遠射冷箭被中華門將蔡明容撲出，此外在中華隊嚴密防守下，中國隊並未組織較具威脅的攻勢。

下半場中國隊進行人員調度，換上前鋒趙容與肖裕儀強化進攻、戰術奏效。

第51分鐘，中國隊前鋒王珊珊接獲隊友傳中後射門，球碰到卓莉珊的腳折射入網，蔡明容撲救不及，中國隊射門入網，以1比0領先。

第62分鐘中華門將蔡明容上演防守美技，王珊珊的強力射門遭撲出後，球再度回到腳下，但蔡明容2度死守球門，才未讓中國隊再下一城。

中華女足第71分鐘換上中場球員包欣玄，希望改善中場持球的穩定性，第83分鐘更進行雙重調度，詹筆涵和丁旗上場企圖扭轉局勢，但控球未見改善，全場控球率僅占3成，最終就以0比1敗給中國。

中華女足31日將和南韓隊爭奪銅牌。中華女足上次打入亞運4強是1998年曼谷亞運，如今相隔20年重返亞運4強，有希望摘銅，寫下歷史新頁。（編輯：郭中翰）1070828

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP