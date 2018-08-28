中華女足亞運負中國 將與南韓爭銅牌

亞運最前線（中央社記者周永捷、實習記者齊若堯雅加達28日專電）中華女足今天在雅加達-巨港亞運4強賽遭遇中國隊，以0比1落敗，無緣晉級決賽，將和南韓爭奪銅牌。這是中華女足睽違20年重返亞運女足4強。



過去中華女足對上中國隊戰績數據居於下風，5度交手、5戰全敗，共失16球且從未攻破中國女足球門。最近一次雙方女足交手是2014年的仁川亞運，當時中華隊以0比4飲恨。



中華女足今天對上中國隊，先發11人名單與迎戰南韓、越南的先發陣容相同，採4-1-4-1陣型，前鋒單箭頭是余秀菁，防守中場為隊長王湘惠，肩負防守重任後衛為鄒欣倪、林雅涵、蘇芯芸、卓莉珊，門將仍是第一門神蔡明容。



上半場大半時間的球控制在中國隊腳下，控球率高達71%，但攻勢雖多卻不見準，18次射門只有4次射正。中國隊在第27分鐘王珊珊勁射中柱、第44分鐘張睿遠射冷箭被中華門將蔡明容撲出，此外在中華隊嚴密防守下，中國隊並未組織較具威脅的攻勢。



下半場中國隊進行人員調度，換上前鋒趙容與肖裕儀強化進攻、戰術奏效。



第51分鐘，中國隊前鋒王珊珊接獲隊友傳中後射門，球碰到卓莉珊的腳折射入網，蔡明容撲救不及，中國隊射門入網，以1比0領先。



第62分鐘中華門將蔡明容上演防守美技，王珊珊的強力射門遭撲出後，球再度回到腳下，但蔡明容2度死守球門，才未讓中國隊再下一城。



中華女足第71分鐘換上中場球員包欣玄，希望改善中場持球的穩定性，第83分鐘更進行雙重調度，詹筆涵和丁旗上場企圖扭轉局勢，但控球未見改善，全場控球率僅占3成，最終就以0比1敗給中國。



中華女足31日將和南韓隊爭奪銅牌。中華女足上次打入亞運4強是1998年曼谷亞運，如今相隔20年重返亞運4強，有希望摘銅，寫下歷史新頁。（編輯：郭中翰）1070828