費德瑞美網直落3輕取對手 挺進第2輪[影]

(中央社紐約28日綜合外電報導)5度稱霸美網的瑞士網球名將費德瑞(Roger Federer)今天在美網公開賽以6比2、6比2、6比4直落3輕取日本對手西岡良仁,晉級第2輪。



大會第2種子費德瑞18度征戰美網,且從未在第一輪落敗,而這回又刷新了他的完美紀錄。



費德瑞晚間在艾許球場(Arthur Ashe Stadium)迎戰西岡時,不僅躲過稍早令選手備受折磨的炙熱潮濕天氣,也沒遭遇太多阻力。



西岡去年3月世界排名第58,左膝韌帶受傷後,排名滑出世界前150名。



今年一月在澳網拿下生涯第20座大滿貫賽冠軍的費德瑞說:「健康地重返紐約,我感到非常高興。」費德瑞2004年至2008年連續捧回5座美網冠軍,2016年因傷缺席,去年則在8強賽止步。



費德瑞下一戰將對上法國選手帕爾雷(Benoit Paire)。帕爾雷首輪以7-6 (8/6)、3-6、7-5、7-6 (7/5) 擊敗澳洲選手諾瓦克(Dennis Novak)。(譯者:劉文瑜/核稿:徐睿承)1070829





