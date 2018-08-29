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費德瑞美網直落3輕取對手 挺進第2輪[影]

發稿時間：2018/08/29 11:27

最新更新：2018/08/29 12:02

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網球名將費德瑞（圖）在美網公開賽以6比2、6比2、6比4直落3輕取日本對手西岡良仁，晉級第2輪。（圖取自US Open Tennis推特twitter.com/usopen）網球名將費德瑞（圖）在美網公開賽以6比2、6比2、6比4直落3輕取日本對手西岡良仁，晉級第2輪。（圖取自US Open Tennis推特twitter.com/usopen）

（中央社紐約28日綜合外電報導）5度稱霸美網的瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）今天在美網公開賽以6比2、6比2、6比4直落3輕取日本對手西岡良仁，晉級第2輪。

大會第2種子費德瑞18度征戰美網，且從未在第一輪落敗，而這回又刷新了他的完美紀錄。

費德瑞晚間在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）迎戰西岡時，不僅躲過稍早令選手備受折磨的炙熱潮濕天氣，也沒遭遇太多阻力。

西岡去年3月世界排名第58，左膝韌帶受傷後，排名滑出世界前150名。

今年一月在澳網拿下生涯第20座大滿貫賽冠軍的費德瑞說：「健康地重返紐約，我感到非常高興。」費德瑞2004年至2008年連續捧回5座美網冠軍，2016年因傷缺席，去年則在8強賽止步。

費德瑞下一戰將對上法國選手帕爾雷（Benoit Paire）。帕爾雷首輪以7-6 (8/6)、3-6、7-5、7-6 (7/5) 擊敗澳洲選手諾瓦克（Dennis Novak）。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070829

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