桃猿完成選秀談約 翁瑋均簽約金480萬加盟

（中央社記者黃巧雯台北30日綜合報導）中華職棒Lamigo桃猿隊今天宣布，季中選秀首輪指名的投手翁瑋均以簽約金新台幣480萬元、附帶150萬元的激勵獎金條件加盟桃猿隊，並已談妥所有選秀新秀合約。



Lamigo桃猿隊今年季中選秀一共選進7名球員，先前已簽下陳晨威、邱丹、賴智垣、陳克羿、江國謙、范柏絜等6名新人。



Lamigo桃猿隊發布新聞稿表示，第一輪指名的右投手翁瑋均，以簽約金480萬元、附帶150萬元的激勵獎金加盟，月薪6萬元；若升上一軍，薪資則為8萬元，球團預計9月1日賽前舉行新人加盟儀式。



談妥翁瑋均合約後，Lamigo桃猿隊成為繼中信兄弟、統一獅後，第3支完成與今年選秀新人談約的球隊；目前富邦悍將也僅差選秀狀元戴培峰的合約尚未談妥。



翁瑋均表示，感謝球團的青睞以及家人一路以來的支持，目前自己一直保持訓練狀態，期待盡快投入球團的訓練。



翁瑋均出生於1998年11月29日，身高187公分，體重84公斤，為南部新興棒球強校普門中學以及南華大學的王牌投手，帶領普門中學連兩年闖入高中木棒聯賽四強。



翁瑋均在2016年入選亞洲青棒錦標賽，並獲得2018年全國成棒春季甲組聯賽投手獎第二名，主投14局、防禦率0。（編輯：梁君棣）1070830