12趾女將亞運七項全能忍痛奪金 最想穿合腳鞋

雙腳總共12根腳趾的印度女將芭曼拿下亞運女子七項全能金牌，她的奪金感言是：想要穿上合腳的新鞋。（圖取自Swapna Barman臉書www.facebook.com/Officialswapnabarman）
（中央社雅加達30日綜合外電報導）雙腳各多長一根腳趾，一步一步承受痛苦，但都無法阻擋印度女將芭曼（Swapna Barman）奔向雅加達-巨港亞運女子七項全能金牌。她的奪金感言很實在：想要穿上合腳的新鞋。
芭曼昨晚帶著領先的積分進入女子七項全能的最後一個項目800公尺，也是她最弱的項目，結果以第4收場，然而積分榜上最接近的追兵跑出最後一名，使她最終拿下金牌。
21歲的芭曼來自印度東部雅北古利鎮（Jalpaiguri）的貧窮家庭，雙腳總共12根腳趾，但從沒想過要開刀切除多餘的腳趾。她說，一邊比賽還要一邊克服不合腳鞋子帶來的痛苦，每一步都很不舒服。
她昨天奪金之後表示：「一般鞋子不合我的腳。無論我是穿運動鞋、釘鞋或是任何鞋子都很痛。我希望他們可以為我特製鞋子，因為真的很痛。」
「就算是熱身鞋都很痛了，更別說釘鞋了。」芭曼去年在印度舉行的亞洲錦標賽奪金已經受到關注，但她之後遭受一連串腳踝、背部傷勢，將近一年沒有比賽，最後剛好趕上亞運資格賽復出拿到第2名。
這次雅加達亞運女子七項全能，芭曼在專長項目跳高領先群雌，鉛球、標槍也有好表現，拿下個人生涯新高的6026分，不過她在以跑步為主的徑賽項目成績不佳。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070830
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