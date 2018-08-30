戴培峰加盟悍將 簽約金560萬元破高中生紀錄

中華職棒富邦悍將隊30日與選秀狀元捕手戴培峰（圖）正式簽約，戴培峰以簽約金新台幣560萬元、月薪9萬元，附帶激勵獎金100萬元簽約條件，加盟富邦悍將。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 107年8月30日

（中央社記者黃巧雯台北30日綜合報導）中華職棒富邦悍將今天與選秀狀元戴培峰正式簽約，戴培峰以簽約金新台幣560萬元、激勵獎金100萬元條件加盟，成為中職史上簽約金最高的高中生球員。



平鎮高中捕手戴培峰在今年中職選秀會中，成為最年輕的選秀狀元，同時也寫下連續2年選秀狀元為高中生捕手紀錄。



去年選秀狀元、Lamigo桃猿捕手廖健富以555萬元、月薪6萬元，附帶100萬元激勵獎金，締造高中生簽約金新高紀錄，戴培峰今天與富邦悍將簽約，簽約金超越廖健富，加盟條件為簽約金560萬元、月薪9萬元與激勵獎金100萬元，並選擇球衣背號為95號。



戴培峰不僅是悍將隊史第一位捕手狀元，也成為中職史上簽約金最高的高中生球員。



富邦悍將與11名新秀完成簽約後，除了戴培峰仍須參與U18亞青賽事以外，其餘球員皆已完成報到程序，球團將再擇期舉辦加盟儀式。



富邦悍將完成與戴培峰談約後，除了中信兄弟第八輪指名的吳俊杰決定回開南大學繼續完成學業、放棄加盟外，中職4支球團已全數敲定今年選秀新人的合約。



成為中職史上第2位高中生捕手選秀狀元，戴培峰除了感謝富邦球團肯定之外，也感謝在棒球路上曾經給予指導的教練，以及隊友們的協助，從小因受到同樣喜愛棒球的父親啟蒙，加上家人們的支持與鼓勵，才讓他能夠無後顧之憂參加訓練與賽事。



如今成為最受矚目的選秀狀元，戴培峰希望，自己能夠早日以穩定的表現幫助悍將拿下勝利，回報家人、教練與球團對他的支持。



西元2000年出生的戴培峰被譽為千禧世代最強捕手，自少棒時期就以過人的天賦獲選國手，青少棒與青棒時期更多次穿上國家隊戰袍，具有豐富的國際賽經驗。青棒時期選擇人才濟濟的平鎮高中就讀，高一便以優異表現獲教練青睞擔任陣中主戰捕手，並陸續拿下高中棒球聯賽最佳捕手獎、全國高中棒球大賽最有價值球員獎等肯定。（編輯：陳怡璇）1070830





中職選秀狀元捕手戴培峰30日與富邦悍將隊正式簽約，戴培峰期許自己能早日以穩定的表現幫助悍將拿下勝利，回報家人、教練與球團對他的支持。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 107年8月30日