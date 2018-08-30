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亞運棒球直播看這裡 掌握中華隊VS中國即時戰況

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棒球南韓3轟勝日本 保晉級金牌戰機會

發稿時間：2018/08/30 18:18

最新更新：2018/08/30 18:18

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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達30日電）亞運棒球複賽今天展開，日本隊首場比賽與南韓隊交手，南韓隊近幾場比賽打擊調整狀況越來越好，今天單場3轟，以5比1擊敗日本隊搶下勝利，保住晉級金牌戰機會。

南韓隊十分重視亞運，韓國職棒甚至為此停賽，職棒球員全力支援，但預賽首戰碰上以業餘球員為主體組隊參賽的中華隊跌跤，以1比2吞敗，被韓媒形容為「雅加達慘案」。

南韓隊預賽接著與印尼、香港交手，打擊狀況感覺越來越好，今天複賽首戰碰上以社會人隊為主體組成的日本隊，3局金河成、朴炳鎬接連開轟，4局黃載均再補上陽春砲搶分，最後順利拿下比賽勝利。

日本預賽取得3連勝晉級，複賽首戰打擊受制，全場敲出6支安打，僅在6局靠著接連2支安打、高飛犧牲打拿下唯一一分，吞下此次賽會首敗。

日本隊以A組第1名、帶著1勝戰績晉級複賽，今天不敵南韓，目前戰績1勝1敗，南韓隊以B組第2名、帶著1敗戰績晉級複賽，今天拿下勝利，目前戰績1勝1敗，保住晉級金牌戰機會。

中華隊以B組第1名、帶著1勝戰績晉級複賽，接下來與中國、日本比賽，最佳狀況是全部搶勝、晉級金牌戰，否則有可能會形成戰績互咬，必須比較對戰優質率（TQB）。（編輯：唐聲揚）1070830

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