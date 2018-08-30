亞運男子400公尺接力隊 中華隊名列第4

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達30日電）中華亞運田徑男子400公尺接力隊，今天在雅加達—巨港亞運田徑男子400公尺決賽，飆出今年最佳的38秒98、名列第4，以0.9秒之差和銅牌擦身而過。



今年亞運男子400公尺接力隊，包括魏溢慶、楊俊瀚、魏泰陞以及王偉旭4人組成，比賽結束後，4人異口同聲表示，這次目標是希望突破39秒大關，大家也順利完成，若要說有遺憾，就是沒能拿下獎牌。



負責跑關鍵第3棒的魏泰陞坦言，他和最後一棒王偉旭在傳接棒的過程中，有一點小瑕疵，「就差在默契還是差了一點。」他表示，這個全新組合今年只在大連移訓時的小比賽有跑過，「但這麼高張力的大賽，是第一次。」



魏泰陞也透露，賽前教練就有告訴他，第3棒是最關鍵的一棒，他後來才發現，包括日本一哥桐生祥秀，中國飛人蘇炳添都是第3棒，他說：「我心裡本來就很想跟他們尬一下。」



對於比賽過程，魏泰陞也坦言：「超刺激。」他也觀察自己比賽中也成功咬住桐生，沒被對手「海放」，「至少沒有輸太多。」



楊俊瀚認為，亞運接力的張力與強度，都是過去沒有碰過的，所以大家在面對大賽時會更亢奮，也更敏感，雖然過程有一些錯誤，「我們至少有達到最低標準，還是有突破到39秒內，也有學到東西」。



現年21歲的楊俊瀚強調，目前接力隊陣中，還有2名隊員比他更年輕，因此他相信，未來他們還是有機會，能夠在亞運上奪牌。（編輯：張芷瑄）1070830