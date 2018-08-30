第14金入袋 中華代表團挑戰20年亞運最佳成績

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達30日電）中華亞運代表團今天靠著軟網混雙組合鄭竹玲與余凱文，在雅加達—巨港亞運軟網混雙再添1金，代表團金牌累積達14金，將挑戰亞運隊史最佳成績。



中華代表團亞運隊史最佳成績是1998曼谷亞運，當年總計拿下19金、17銀、41銅，無論是金牌數還是總獎牌數，都創下歷屆之最。



今年距離亞運閉幕還有2天，中華代表團已拿下14金、17銀、24銅，金牌總數已超越2010廣州亞運的13金，寫下自1998年後新高，且明天包括滑輪溜冰與拳擊都還有爭金機會。



替中華隊拿下今年第14金的鄭竹玲與余凱文，其實今天贏得並不輕鬆，主因是余凱文第1局開打沒多久就感覺快要抽筋，靠著意志力與戰術搭配得宜，不僅讓他順利撐完比賽，並成功拿下金牌，就連教練葉育銘賽後都大讚「這是完美的演出」。



除軟網添得金牌外，柔道女將連珍羚在柔道女子57公斤量級銅牌戰，以兩個半勝擊敗哈薩克選手妮尚巴耶娃（Sevara Nishanbayeva）鍍銅。



此外，自由車女將黃亭茵在個人追逐賽，以及克拉術好手楊憲慈在女子78公斤量級，今天都順利添得銅牌，中華亞運代表團單日累計進帳1金、3銅，目前以14金、17銀、24銅在45個參賽國家或地區中，暫時排名第7。（編輯：唐聲揚）1070830