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詹詠然美網女雙拚衛冕 鏖戰3盤晉級第2輪

發稿時間：2018/08/31 04:52

最新更新：2018/08/31 04:52

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（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）台灣名將詹詠然今天展開美國網球公開賽女雙衛冕之旅，與前球后艾薩蘭卡搭檔，首輪賽事陷入苦戰，耗費2個多小時，才以6比4、4比6、6比4驚險擊敗對手，挺進第2輪。

詹詠然去年與瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）搭檔，在美網奪得生涯首座大滿貫女雙冠軍。辛吉絲高掛球拍後，詹詠然本屆美網與白俄羅斯的艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）合作，尋求衛冕。

兩人下午在第6球場迎戰羅馬尼亞的鮑丹（Ana Bogdan）與哈薩克的普汀塞娃（Yulia Putintseva），首盤兩度破對手發球局，以6比4拿下，但未能趁勝追擊，以4比6失掉第2盤。

第3盤戰況陷入膠著，雙方屢破對手發球局，打成4比4平手。詹詠然與艾薩蘭卡第9局成功保發，第10局一鼓作氣，在平局情況下把握第2個賽末點，詹詠然網前截擊，再靠艾薩蘭卡一記漂亮穿越球，成功破發，以6比4拿下這盤。

詹詠然與艾薩蘭卡仍在磨合，全場8度破發，卻也失掉7個發球局，其他數據都和對手在伯仲之間，以致難以拉開比分，歷經2小時20分才艱辛贏得比賽。

詹詠然成為繼謝淑薇、詹皓晴後，本屆美網第3位闖進女雙第2輪的台灣選手。

詹詠然目前女雙世界排名第3，下輪對手將是名列大會第14種子的美國老將阿塔沃（Raquel Atawo）與德國選手葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）。（編輯：林治平）1070831

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