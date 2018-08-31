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林樺慶首次國際大賽先發表現佳 讚日本細膩

發稿時間：2018/08/31 23:35

最新更新：2018/08/31 23:35

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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達31日電）亞運中華成棒隊今天與日本隊交手，先發投手林樺慶投5.2局失3分，表現不差。林樺慶表示，職棒和國際大賽很不同，彼此不了解，上場大膽投，「日本玩球很細膩」。

中華隊今天與日本隊交手，爭取金牌戰門票，派出職棒球員林樺慶先發，林樺慶首局雖投出保送，但沒有失掉分數，2局守備沒有幫忙，加上接連被敲3支安打失掉2分，3到5局回穩，6局2人出局後被敲出陽春砲後退場。

儘管中華隊沒能拿下勝利，但林樺慶首個成棒正式國際大賽表現不差，林樺慶表示，2局主要是球被掌握到，3局馬上調整，搶回節奏主導權，感覺越投越順，6局被敲出全壘打不算失投球，只能說日本隊打者打得太好。

國際大賽首度先發亮相，就扛起關鍵一役，林樺慶表示，明顯感受到國際賽和職棒不同，職棒只有4隊，碰到的打者都很熟悉，國際賽一場決勝負，彼此都不了解，上場不會多想、大膽去投。

過去跟著母隊與日職球隊打交流賽的經驗不少，但這是真正一級賽事與日本隊碰頭，林樺慶表示，和印象中的日本隊一樣，玩球很細膩，投手的水平也很好。

日本隊拿下比賽勝利，明天將與南韓隊爭金牌，中華隊明天台灣時間中午12時與中國隊交手，全力搶勝。（編輯：唐聲揚）1070831

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