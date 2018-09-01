賽前被要求換休息室 中華女籃受委屈

2018雅加達—巨港亞運女籃銅牌戰，1日由中華隊對上日本隊，終場中華隊以63比76落敗，無緣獎牌。賽後中華隊球員（白衣）與日本隊球員（紅衣）擊掌致意。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年9月1日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達1日電）亞洲運動會女子籃球今天進行銅牌戰，賽前日本隊竟要求中華隊更換休息室，但大會安排的另一間休息室竟在女廁外，經翻譯宋旭藍反映才重回原先的休息室，卻也引起日本隊不滿。



雅加達—巨港亞運籃球最後4強，賽場移到舉辦羽球賽的史納延體育館（Istora Senayan），球員休息室則用臨時隔板分成2間，兩隊就在隔壁，球員彼此談話與教練開會內容，雙方都聽得清清楚楚。



賽前日本要求中華隊需更換休息室，沒想到一換之後，居然是女廁外的一小塊空間，外面只擺3張長板凳，且從廁所內還飄出異味。



宋旭藍向大會反映，堅持回到原先的休息室，日本隊雖仍有異議，但在中華隊堅持下，日本也只能妥協。



中華隊主力黃品蓁坦言，休息室的問題，多少影響賽前準備，「新的休息室真的不太OK」。



賽前準備受影響，也讓中華隊開局表現慢半拍，首節一度落後對手9分，靠第1節到第2節一波22比2攻勢，一度逆勢超前。



無奈下半場中華隊失誤太多，讓日本靠著轉換快攻輕鬆拿分，終場63比76遭逆轉，總教練華格納（Albert Wagner）坦言：「下半場我們的失誤給了對手太多快攻輕鬆得分機會，這對我們真的很傷。」



華格納表示，當然大家會有點失望，沒能拿下大家期待的獎牌，但「這群女孩們打得非常努力，日本是一支很強的隊伍，我仍以球員的表現為榮」。（編輯：李明宗）1070901