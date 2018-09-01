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亞運棒球奪銅 許順益盼國內合作再創佳績

發稿時間：2018/09/01 16:24

最新更新：2018/09/01 17:19

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2018雅加達亞運中華成棒隊1日扣倒中國拿下銅牌。總教練許順益（前中）表示，大家都很努力，也盼國內棒球發展，「能夠1加1，一起再創國際賽佳績」。中央社記者張新偉雅加達攝　107年9月1日2018雅加達亞運中華成棒隊1日扣倒中國拿下銅牌。總教練許順益（前中）表示，大家都很努力，也盼國內棒球發展，「能夠1加1，一起再創國際賽佳績」。中央社記者張新偉雅加達攝　107年9月1日

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達1日電）亞運中華成棒隊今天拿下銅牌，也是繼2002年後首度無緣金牌戰；總教練許順益說，大家都很努力，一鼓作氣保住銅牌，盼國內棒球發展，「能夠1加1，一起再創國際賽佳績」。

2018雅加達－巨港亞洲運動會中華成棒隊，一開始規劃是以全業餘球員組隊參賽，另外加入旅外、列管職業球員，後來在中華棒協理事長辜仲諒出面協調下，中職4隊每隊各出2名球員，主要以列管、尚有兵役問題的球員為優先考量，最後旅外球員缺席，中職7名球員支援亞運。

中華隊首戰擊敗南韓全職棒明星隊，接著依序擊敗香港、印尼、中國，昨天不敵日本，無緣金牌戰，今天與中國隊爭銅牌，結果扣倒中國，順利拿下勝利。

許順益表示，昨天輸給日本後，大家的士氣有點低落，因此，特別鼓勵選手，今天是比賽最後一天，銅牌和第4名的差距太大，希望大家把士氣拿出來，一鼓作氣搶下銅牌。

中華隊上一次在亞運拿下銅牌為1998年，當時許順益也是教練團一員，此次拿下銅牌，許順益說，身在總教練的位置，感受當然很不同，謝謝所有選手、後勤、中職的幫忙。

這次比賽，中華隊總計打6場比賽，戰績5勝1敗，許順益表示，雖然一開始不被大家看好，但最後卻喚起國內球迷的注意，「雖然沒能突破成績，但還好把銅牌留著，希望未來國內棒球發展，可以發揮1加1的力量，未來一起營造台灣棒球國際賽佳績」。（編輯：梁君棣）1070901

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