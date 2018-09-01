禁區被南韓歸化洋將打爆 中華男籃名列第4

2018雅加達亞運男籃銅牌戰，中華隊1日與南韓隊交鋒，中華隊球員（藍衣）上籃遭南韓洋將（白衣）強力阻擋，終場中華隊就以81比89吞敗，無緣奪牌。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年9月1日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達1日電）中華男籃今天在亞運銅牌戰被南韓歸化洋將拉特里夫（Ricardo Ratliffe）狂轟37分、17籃板，最終以81比89落敗，與60年來首面亞運獎牌擦身而過。



今天攻下全隊最高25分的劉錚賽後坦言：「守不住他們老外，被他予取予求，如果沒有他在內線牽制，他們的鋒線我們守得其實還可以。」



中華隊在2013年歸化洋將戴維斯（Quincy Davis）後，近年他因年齡增長，加上大小傷勢纏身，今年亞運無法隨隊出征，劉錚無奈地說：「最早是我們有歸化，現在變成我們沒有，我們也不希望內線一直被爆。」



防守悍將胡瓏貿也坦言，要同時守住對方的外援和外線，是非常困難的事，「光拉特里夫就拿了快40分，如果兩隊都是用純本土，我有信心我們會贏」。



對於未來中華隊歸化洋將人選的條件，球員反應不一，劉錚就認為，功能性只要類似戴維斯，能夠抓籃板、拚防守就可以，「我們的鋒線其實不吃虧」。陳冠全則認為，如果是攻守全能的更好。



雖然沒能拿下相隔60年來亞運首面獎牌，不過洋教頭帕克（Charlie Parker）強調，球員們仍是隊史48年來首次挺進4強，他對球員在這次亞運的表現感到驕傲。



中華隊第3節曾落後超過20分，第4節拚到最後僅輸8分，對此陳盈駿說：「我們從來沒有放棄，我們一直戰鬥到最後一刻。」（編輯：唐聲揚）1070901





2018雅加達亞運男籃銅牌戰1日由中華隊（藍衣）對上南韓隊（白衣），終場中華隊以81比89吞敗，無緣奪牌。圖為賽後雙方球員互相握手、拍肩致意。中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年9月1日