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U18亞青賽 吉田輝星習慣動作遭勸誡

發稿時間：2018/09/02 14:47

最新更新：2018/09/02 14:47

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本金足農業高校王牌投手吉田輝星，代表日本隊出賽第12屆亞青賽。他站上投手丘後習慣單膝下跪比出類似拔刀的動作，為免遭對手誤會，已被勸誡勿在U18亞青賽中使用。

第12屆亞洲青棒錦標賽3日將在日本宮崎舉行，日本朝日新聞報導，日本高校野球連盟（高野連）昨天以口頭方式，要求吉田輝星避免在U18賽事中使用他的習慣動作。

日本Sponichi Annex報導，吉田輝星昨天在練習時使出習慣的拔刀動作，由於高野連擔憂可能違反國際賽事潛規則，在正式賽事遭對手誤解為挑釁或不禮貌，已口頭勸誡避免在U18正式比賽時使用。

日刊體育報導，U18日本隊集訓時，相關人士也特別說明國際比賽時的潛規則；一旦違反這些未明文規定的潛規則，有可能遭到對手以故意觸身球等方式報復。

去年在加拿大舉行的U18世界盃銅牌賽事中，日本隊已領先對手加拿大7分，二壘上日本隊跑者卻還企圖盜壘拉大差距，疑違反大比分不盜壘的美式潛規則；結果接著上場的日本隊打者清宮幸太郎，第一球就被加拿大投手投了一顆觸身球。

相關人士說，雖然明白這是吉田輝星的習慣動作，但畢竟在國際賽事中有招致誤解的可能。

日本隊8月31日跟宮崎縣高中球隊練習時，吉田輝星同樣比出習慣的拔刀動作，但因為是跟國內球隊的對戰練習，高野連考量到球迷們也想看吉田輝星的習慣動作，所以並沒有勸誡；但U18正式比賽開始後就不能再做這個動作。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1070902

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