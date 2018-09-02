/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞太影展麥當勞李宏基楊偉中
>rss

體操羽球亞運摘金 東京奧運大有可為

發稿時間：2018/09/02 19:04

最新更新：2018/09/02 19:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
李智凱在這次亞運鞍馬上靠著絕技湯瑪斯分腿迴旋，吸引了全亞洲目光，並拿下中華體操代表隊在亞運的第一金。（中央社檔案照片）李智凱在這次亞運鞍馬上靠著絕技湯瑪斯分腿迴旋，吸引了全亞洲目光，並拿下中華體操代表隊在亞運的第一金。（中央社檔案照片）

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達2日電）世界球后戴資穎、體操「鞍馬王子」李智凱與唐嘉鴻，都在今年雅加達—巨港亞運拿下史無前例的亞運金牌，他們優異的表現，也讓台灣看到2年後東京奧運的獎牌希望。

台灣奧運隊史僅拿下5面金牌，全由跆拳道和舉重兩個項目包辦，且自2004雅典奧運由陳詩欣與朱木炎，一起打破72年奧運「零金障礙」後，接下來2008北京奧運的舉重女將陳葦綾、2012倫敦奧運與2016里約奧運，舉重天后許淑淨都順利「撐金」，等同連續4屆奧運都有金牌進帳。

戴資穎今年共包辦6場比賽冠軍，並在素有「小世界盃」之稱的全英公開賽完成衛冕，如今再添得亞運女單金牌，儼然已是當今羽壇女單統治者，只要她保持健康，絕對是東京奧運奪金候選人。

過去台灣體操，在亞洲都沒有立足機會，今年亞運李智凱在鞍馬上靠著絕技湯瑪斯分腿迴旋，完美演繹6.3難度的高級套路，吸引了全亞洲目光，並拿下中華體操代表隊在亞運的第一金。

體操的「金喜」不僅於此，同梯隊友唐嘉鴻也分別在單槓摘金、地板奪銀，台灣體操界看到了未來希望，也相信里約奧運體操奪牌不會只是口號。

除了體操、羽球之外，今年球類項目表現也超優，男排隊史相隔20年後，再次於亞運取得獎牌，而男籃則是相隔48年來，首度挺進亞運4強，就算最後與獎牌擦身而過，至少完成歷史性突破。（編輯：陳怡璇）1070902

戴資穎在2018年共包辦6場比賽冠軍，如今再添得亞運女單金牌，儼然已是當今羽壇女單統治者。（中央社檔案照片）戴資穎在2018年共包辦6場比賽冠軍，如今再添得亞運女單金牌，儼然已是當今羽壇女單統治者。（中央社檔案照片）
唐嘉鴻在亞運單槓摘金、地板奪銀。（中央社檔案照片）唐嘉鴻在亞運單槓摘金、地板奪銀。（中央社檔案照片）
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP