20年亞運網球首次零金 跆拳道平隊史最差

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達2日電）2018雅加達—巨港亞運今晚熄燈，中華代表團繳出17金、19銀、31銅的優質成績單，不過亞運傳統「金庫」的網球與跆拳道（對打），則是今年少數表現較低迷的代表隊。



今年亞運中華網球代表隊，僅靠著女雙姐妹檔詹詠然與詹皓晴，聯手拿下女雙銀牌，女單小將梁恩碩則在單打鍍銅，不過台灣自1998年曼谷亞運之後，已連續5屆亞運有金牌進帳，這項紀錄今年首度中斷。



中華網球代表隊在亞運最佳成績，是2010廣州亞運的3金、2銀、1銅，上屆仁川亞運也有1金、3銀、1銅的好表現，可惜今年在男單一哥盧彥勳因傷退出、女單一姐謝淑薇拒絕徵召，團隊實力大打折扣。



至於跆拳道（對打）部分，今年僅有新秀蘇柏亞在女子53公斤量級封后，男子好手何嘉欣則在63公斤量級摘銅，1金、1銅則追平1994廣島亞運以來，隊史最差成績。



中華跆拳道代表隊曾在1998曼谷亞運與2002釜山亞運風光「跆」回3金，其中釜山亞運3金、4銀則是隊史最佳，4年前仁川亞運成績雖不如預期，但仍拿下1金、2銀、4銅。



雖然獎牌總數創近24年來新低，不過今年亞運跆拳道量級由傳統的8量，縮減至5量，因量級縮減獎牌也跟著減少，是得牌數縮水的主因之一。



另一方面，今年亞運打的量級並非過去傳統量級，因此選手在適應上有一定困難，就像上屆仁川亞運在男子54公斤量級摘銀的好手黃鈺仁，今年亞運被迫得參加68公斤量級，他第2輪就碰上今年亞錦賽68公斤量級金牌得主、伊朗好手巴席卡厚里（Amirmohammad Bakhshikalhori），征途被迫提前止步。（編輯：陳怡璇）1070902