NFL球員單膝跪地爆紅 成Nike口號30週年代言人

(中央社洛杉磯/紐約3日綜合外電報導)職業美足NFL球員卡珀尼克唱國歌時單膝跪地抗議種族歧視,帶起風潮,運動品牌Nike選他擔任Just Do It經典標語30週年新廣告活動代言人之一,恐引起美國總統川普不悅。



前舊金山49人四分衛卡珀尼克(Colin Kaepernick)2016年在賽前國歌演奏期間單膝跪地,抗議種族不公,掀起政治風暴。他自2017年初以來就沒在NFL出賽,沒有球隊與他簽約,目前仍為自由球員。



30歲的卡珀尼克對職業美式足球聯盟(NFL)提告,宣稱他因為個人的行動主義,遭到球隊老闆集體「冷凍」。川普曾以髒話飆罵那些仿效卡珀尼克在唱國歌時單膝跪地抗議的球員,還說應該開除他們。



耐吉(Nike)在2018年NFL球季展開前幾天推出新廣告,其中卡珀尼克的形象標語是:「捍衛信念。即使這意味著犧牲一切。」(Believe in something. Even if it means sacrificing everything.)



卡珀尼克在個人推特帳號上傳這則廣告,還標記主題標籤#JustDoIt。



Nike發言人卡瑞昂-約翰(Sandra Carreon-John)今天說:「柯林(卡珀尼克名)自2011年以來一直是Nike簽約運動員。柯林是Just Do It的30週年紀念活動若干代言運動員之一。」



她表示,Nike上週推出這波活動,並且公布一部有關美國網球天后小威廉絲(Serena Williams)的影片,名為「信念之聲」(Voice of Belief)。



Nike以廣告口號Just Do It激勵人放手一搏,做就對了。這次新的廣告活動代言人還包括職業美足NFL紐約巨人球員貝克漢二世(Odell Beckham Jr.)、西雅圖海鷹的葛里芬(Shaquem Griffin)、滑板選手貝克(Lacey Baker)、以及美國職籃NBA球星詹姆斯(Lebron James)。



運動媒體ESPN報導,Nike北美區副總裁菲沙諾提(Gino Fisanotti)說:「我們認為柯林(卡珀尼克)是這個世代最勵志的運動員之一,發揮運動的力量幫助世界前進。」(譯者:盧映孜/核稿:鄭詩韻)1070904



