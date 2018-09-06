葛藍喬安娜打出自信 美網青少年女雙晉8強

台英混血小將葛藍喬安娜（右）5日與日本選手內島萌夏搭檔，在美網青少年組女雙第2輪直落二晉級，繼溫網後再度闖入大滿貫雙打8強。中央社記者尹俊傑紐約攝 107年9月6日

（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）台英混血小將葛藍喬安娜狀態漸入佳境，今天在美網青少年組女雙第2輪以直落二晉級，繼溫網後再度闖入大滿貫雙打8強。她說，參加美網發揮更穩定，希望成績更上層樓。



葛藍喬安娜（Joanna Garland）與日本選手內島萌夏搭檔，名列2018美國網球公開賽青少年組女雙第5種子。兩人下午在第5球場迎戰烏克蘭的畢羅金（Margaryta Bilokin）與蒲隆地的納希瑪娜（Sada Nahimana）。



開賽後，葛藍喬安娜與內島萌夏率先破發，無論發球、網前截擊、底線抽球都穩定發揮，搭配默契十足，全場發球局一局未失，並4度破發，僅花56分鐘就以6比3、6比2擊敗對手，闖進8強。



葛藍喬安娜與內島萌夏同為17歲，青少年網球生涯之初便認識，已有3、4年交情，但直到本屆美網才首次搭檔，今天比賽期間交談時不斷露出笑容，輕鬆應戰。



葛藍喬安娜賽後受訪表示，平時就喜歡笑著打球，不想露出低落情緒，昨天雙打首戰剛開始有點緊張，不習慣彼此節奏，打到後來才比較順手，今天搭配打得更好，希望往後賽事也能如此。



葛藍喬安娜父親是英國人，母親為台灣人，8歲接觸網球，10歲為學習中文回到台灣。今年7月，葛藍喬安娜與梁恩碩搭檔，打進溫布頓網球錦標賽青少年組女雙8強，敗給頭號種子、最終奪冠的中國組合王欣瑜與王曦雨，無緣晉級。



葛藍喬安娜提到，溫網比賽場地觀眾較多，她有點緊張，加上網球在草地彈跳較低，且易出現不規則彈跳，導致失誤增加，影響表現。相較之下，網球在美網硬地彈跳較高，讓球速快的她打起來更得心應手。



葛藍喬安娜本屆美網女單名列第12種子，3日首戰出師不利，拚戰逾2小時，最終以5比7、6比3、2比6敗給地主選手曼德利克（Elizabeth Mandlik），遭淘汰出局。



從小在英國長大的葛藍喬安娜坦言，不太喜歡在酷熱天氣打球，紐約近期氣溫動輒超過攝氏30度，讓她有點吃不消，而且曼德利克當天讓她感覺「怎麼打都打不死」，使她愈打愈沒信心，打到第3盤幾乎氣力放盡。



葛藍喬安娜認為，她需要強化體能，加快移位與防守速度，也要改善場上情緒容易因表現起伏的問題。目前她的單雙打WTA排名都在900名外，已規劃賽季後要轉職業，希望明年賽季急起直追，提升排名。(編輯：陳永昌) 1070906