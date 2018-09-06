林子偉替補敲安 紅襪逆轉擊敗勇士

（中央社記者黃巧雯台北6日綜合報導）旅美波士頓紅襪隊林子偉今天在與亞特蘭大勇士隊比賽後段替補鎮守游擊，第8局敲安，一路落後的紅襪隊單局攻下6分，終場就以9比8逆轉勝，在系列賽橫掃勇士隊。



林子偉先前因9月紅襪隊將25人名單擴編至40人，再度重返大聯盟，曾在9月3日比賽替補上陣，但吞下三振。



紅襪隊今天出戰勇士隊，先發投手貝拉斯格斯（Hector Velazquez）投4局失2分退場，接替投球的帕莫蘭茲（Drew Pomeranz）未能阻止勇士隊攻勢，僅投0.1局，被敲出3支安打、2次保送，狂失5分，讓紅襪隊前5局陷入1比7落後。



紅襪隊瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）8局上率先敲安開啟球隊攻勢，7局下替補鎮守游擊的林子偉隨後同樣擊出安打，紅襪隊單局狂掃7支安打，並靠著高飛犧牲打和對手失誤，展開一輪12人次猛攻、狂灌6分，將比數扳成7比7平手。



儘管勇士隊8局下靠著弗利曼（Freddie Freeman）陽春砲，要回領先，但紅襪隊菲力普斯（Brandon Phillips）隨即在9局上回敬兩分砲，終場紅襪隊就以9比8險勝。



林子偉此役1打數1安打，打擊率回升至1成96。（編輯：陳俊碩）1070906