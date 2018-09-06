富邦悍將辦音樂節 張善政與黃明志將開球

（中央社記者江明晏台北6日電）富邦悍將棒球隊攜手台灣大哥大舉辦音樂節，9月8日除了富邦悍將對戰中信兄弟賽事，張善政與馬來西亞歌手黃明志將分別擔任投手與打者，同框獻出生涯登板處女秀。



富邦悍將棒球隊將攜手台灣大哥大MyMusic在9月8日舉辦「G!POP流行音樂節－台灣大哥大MyMusic Night」主題日，除了富邦悍將對戰中信兄弟賽事，大馬歌手黃明志與台灣大哥大基金會董事長張善政將分別擔任投手與打者。



台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，台灣大除協助致力將新莊棒球場打造成全國首座智慧棒球場外，賽事過程少不了熱血音樂，MyMusic目前擁有超過440萬註冊用戶、550萬首以上曲庫，將與富邦悍將共同打造「G!POP流行音樂節－台灣大哥大MyMusic Night」主題日，希望帶給現場球迷視覺和聽覺的雙重享受。



首次擔任開球嘉賓的台灣大哥大基金會董事長張善政表示，獲邀擔任開球打者感到相當興奮，也對黃明志的歌曲「漂向北方」創下破億人次的超高點擊率印象深刻，是MyMusic平台上2017年點聽率最高的歌曲之一。



張善政預計在五局下半與現場球迷互動飆高音遊戲，將以黃明志的「飆高音」一曲決勝負。



此外，台灣大與桃園市真善美基金會合作「2018種福電計畫」首度設置實體攤位，為真善美基金會老憨兒們募款新台幣895萬元建置太陽光電系統創造綠電，已超過2400人解囊，募款達成率近5成。（編輯：郭萍英）1070906