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美網男單準決賽 喬科維奇將對戰錦織圭

發稿時間：2018/09/06 15:59

最新更新：2018/09/06 15:59

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（中央社紐約5日綜合外電報導）塞爾維亞名將喬科維奇今天在8強戰以直落三盤，終結世界排名第55的澳洲選手米爾曼的神奇之旅，將在美國網球公開賽準決賽對決日本好手錦織圭。

美網兩屆冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）以6比3、6比4、6比4打下難纏的米爾曼（John Millman）。這是他近11年來第11次打進美網準決賽。他在2011和2015年奪下金盃。

米爾曼在第4輪爆冷拍下5度美網冠軍費德瑞（Roger Federer）。他今天讓喬科維奇滿場疲於奔命，自己也四處飛奔。兩人在炎熱潮濕的夜晚奮戰2小時49分鐘。

另一組準決賽將由世界排名第一、上屆美網冠軍納達爾（Rafael Nadal）於7日出戰2009年冠軍阿根廷選手戴波特羅（Juan Del Potro）。

納達爾是3度美網冠軍，本屆再2勝就能奪冠，贏得個人第18個大滿貫冠軍頭銜。

32歲納達爾在16強賽花了4小時又49分鐘，終於打下奧地利選手提姆（Dominic Thiem），球賽打到凌晨2時過後才分出勝負。

大耗體能的納達爾接下來遭遇大會第3種子戴波特羅，準備迎接另一場馬拉松大戰。（譯者：羅苑韶/核稿：徐崇哲）1070906

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