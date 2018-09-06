亞運後勤看見成效 體育署：東京奧運加強支援

中華隊在雅加達－巨港亞運創佳績，後勤完善被認為是一大功臣，體育署長高俊雄（右）6日表示，將以此為基準再加強支援，要在2020年東京奧運給選手更完善的照顧。中央社記者李晉緯攝 107年9月6日

（中央社記者李晉緯台北6日電）中華隊在亞運創下佳績，後勤完善被認為是一大功臣，體育署長高俊雄今天表示，東京奧運將以此為基準再加強支援，盼讓選手再創佳績。



中華隊在剛落幕的雅加達-巨港亞洲運動會，拿下17金、19銀、31銅共67面獎牌，在所有45個參賽國家中排名第7，也是中華隊隊史次佳的成績。



這次亞運，中華隊派出廚師隨團，讓選手在外地能吃到營養、美味的家鄉味，也租下距比賽場館近的蘇丹公寓供選手休息，以免去舟車勞頓之苦，一次解決選手食宿問題，被視為是中華隊奪得佳績的一大助力。



教育部體育署署長高俊雄今天表示，這次後勤支援的完備有助選手臨場表現，行政院長賴清德因此指示，以這次亞運的後勤規模為基準，要在2020年東京奧運給選手更完善的照顧。



高俊雄表示，體育署因此已安排在26日拜會東京奧運組委會，並將拜訪日本的國訓中心，希望確實瞭解相關問題，為參加東京奧運做好後勤上的萬全準備。



高俊雄也提到，針對2020年東京奧運，體育署將依賴清德指示，以專案協助優勢項目選手在選、訓、賽上獲得最充足的資源。



對此高俊雄舉例說，過去參賽國手的選拔都有固定流程，「但像戴資穎、文姿云這些已經是世界排名第一的好手，還要經過選拔似乎也很奇怪」，目前的想法是以類似徵召的方式，讓世界排名前10的選手能直接代表中華隊出賽。（編輯：陳怡璇）1070906