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王彥程投生涯代表作 U18亞青技壓甲子園名投

發稿時間：2018/09/07 20:37

最新更新：2018/09/07 20:47

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U18亞洲青棒錦標賽中華隊7日與日本隊交手，先發投手王彥程有效壓制對手打線、表現亮眼。中央社記者謝靜雯攝　107年9月7日U18亞洲青棒錦標賽中華隊7日與日本隊交手，先發投手王彥程有效壓制對手打線、表現亮眼。中央社記者謝靜雯攝　107年9月7日

（中央社記者謝靜雯日本宮崎7日電）U18亞洲青棒錦標賽，中華隊左投王彥程扛對日關鍵戰先發，首度披中華隊戰袍，投出目前為止代表作，完投9局率隊拿勝、晉級冠軍戰，他表示對經驗、自信心都有很大的幫助。

目前高三的王彥程高一時期表現不算出色，也經歷過一段低潮期，在投手丘上找不到自信，但經過母隊穀保家商青棒隊教練團不斷輔導、鼓勵，高二開始漸漸可以在關鍵比賽扛起先發重任。此次為生涯首度入選國家代表隊，今天關鍵比賽投出亮眼表現。

中華隊今天與日本交手，日本隊由甲子園名投柿木蓮、吉田輝星接連登板，王彥程表現絲毫不遜色，今天用102球完投9局僅被敲出2支安打，失掉1分，是球隊搶勝功臣。

王彥程表示，今天早上才知道要對日本先發，一定會有壓力，但捕手戴培峰不斷鼓勵他，要他分散壓力、一球一球慢慢來。王彥程今天最快球速約落在143公里左右，他給自己的表現打89分，直球感覺還沒有調整到最好，是不足之處。

王彥程表示一直有在觀察日本隊打者，日本隊1到9棒都不能輕忽，今天能有效壓制對手打線要感謝隊友守備幫忙，「這應該是我棒球生涯目前為止投過最好的一場比賽，對經驗和信心都有很大的幫助」。（編輯：陳怡璇）1070907

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