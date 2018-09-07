投打雙刀林逸達U18亞青更勇敢 健康放首位

2018第12屆U18亞洲青棒錦標賽7日在日本宮崎展開複賽賽程，中華隊林逸達在晚間對日本的比賽中敲出團隊首安，帶起球隊整體士氣，助隊奪勝。中央社記者謝靜雯攝 107年9月7日

（中央社記者謝靜雯日本宮崎7日電）U18亞洲青棒錦標賽，中華隊投打二刀林逸達敲出團隊首安激士氣，上次打國際賽為U15青少棒賽，期間曾因傷離開投手丘，此次心態更勇敢，但他最重視的依然是健康。



林逸達上一次入選中華代表隊為2015年U15青少棒錦標賽，當時冠軍戰對日本投打表現佳，是率隊拿下冠軍功臣之一。林逸達升上高中後，高一還有投球，後來因為肩膀不舒服，去年休息一整年，直到今年4月才重回投手丘。



此次亞青林逸達投打都有不錯表現，今天與日本隊交手，2局敲出中華隊首支安打，也替球隊跑回團隊第1分，目前為止總計3場比賽12打數敲出6支安打，打擊率5成，5日與中國隊交手，也有登板後援1局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分。



林逸達表示，和U15國際賽相比，U18比賽觀眾更多，對手技術方面也都提升很多，此次對日本隊印象最深刻，不管落後幾分，他們場上都展現積極的態度。



曾經因傷休息，林逸達十分重視手臂的保養，「技術層面都是其次、健康最重要」，他也提到今年暑假升上高三，覺得這陣子進步最多的就是面對大比賽的心態，以前常畏畏縮縮的，現在亢奮的感覺比較多、場上應對也更勇敢。（編輯：陳怡璇）1070907