抗議勞基法遊行變調 女警手指遭折斷

勞團23日遊行抗議勞動基準法修法，卻意外變成抗議民眾在北市街頭打游擊、阻礙交通；經警方柔性勸導、帶離後才落幕，但造成23名員警受傷，其中一名女警手指遭折斷送醫。（台北市中正一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 106年12月24日