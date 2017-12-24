遊行脫序 柯文哲：警方要依法行政

勞團23日發起大遊行晚間宣布活動結束後，仍有部分民眾不願離去，轉往台北車站東三門聚集和警方僵持發生衝突，24日凌晨警方展開驅離行動清空現場。中央社記者謝佳璋攝 106年12月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）勞團昨天遊行抗議勞基法修法，部分民眾活動結束後癱瘓交通。台北市長柯文哲今天說，對於脫序行為的民眾，警方要依法行政；可多利用拒馬等物理性器材阻絕，精簡部分警力維護。



勞團昨天遊行抗議勞動基準法修法，但活動結束後有部分民眾四處集結，造成西區交通大亂，約60餘名抗議者被警備車載往郊區、請回，警方持續蒐證，將依涉違反社會秩序維護法等偵辦。



對此，柯文哲今天下午5時許特地到市警局召開檢討會議，針對民眾集會陳情抗議問題討論，會議約進行1小時。





台北市警局督察長高壽孫（圖）受訪表示，市長柯文哲24日主要是來幫員警打氣，還有檢討警方相關勤務以精進未來作為，並無任何懲處名單。中央社記者黃麗芸攝 106年12月24日

市警局督察長高壽孫會後接受媒體聯訪時表示，柯文哲主要是來幫員警同仁們打氣，還有檢討警方相關勤務以精進未來作為，並無任何懲處名單。



高壽孫提到，柯文哲會中作出三點指示。首先，針對民眾陳情抗議行為要予以尊重，並保障民眾合法陳情、請願行為，但對於部分有脫序行為的民眾，也要求警方要依法行政。



其次，柯文哲看到昨天有大量警力耗費在現場執勤，他希望未來遇到類似勤務時，警方可以多加利用物理性器材進行阻絕（例如拒馬），在各機關單位維安上可精簡部分警力維護。



高壽孫說，最後則是集會遊行路線申請部分，柯文哲特別指示市警局、台北市新工處和環保局等相關單位要建立溝通平台，未來任何團體要申請遊行路線時，各單位即能先行溝通了解，除節省民眾申請時間外，對於市民交通影響也能降至最低，此平台將儘速成立。



媒體追問未來若再面對陳抗民眾四處流竄，以及外界批評警力調度差的情形，市警局有何精進作為。高壽孫表示，由於這次遊行申請路線範圍廣大，包括行政院、立法院、中央聯合辦公大樓、總統府及總統官邸都在管制區域內，需相當警力防守，將盡量精簡規劃警力使用。



此外，關於陳抗民眾昨天四處流竄，嚴重影響交通，這對警方來說也是個新挑戰，市警局長陳嘉昌正召集相關幹部開會精進檢討，未來會進行預置警力切斷流竄路線等配套措施。1061224





勞團23日發起大遊行晚間宣布活動結束後，仍有部分民眾不願離去，轉往台北車站東三門聚集和警方僵持發生衝突，24日凌晨警方展開驅離行動清空現場。中央社記者謝佳璋攝 106年12月24日