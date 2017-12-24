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聯合國決議 任命特使處理洛興雅危機

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勞團遊行落幕 部分參與者入夜不散

發稿時間：2017/12/24 00:57

最新更新：2017/12/24 13:19

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勞團23日傍晚宣布遊行結束，仍有部分民眾在深夜轉往台北車站、重慶南路及西門町一帶，警方強力戒備包圍。中央社記者陳至中攝 106年12月24日勞團23日傍晚宣布遊行結束，仍有部分民眾在深夜轉往台北車站、重慶南路及西門町一帶，警方強力戒備包圍。中央社記者陳至中攝 106年12月24日

（中央社記者陳至中、劉建邦、余曉涵台北24日電）多個勞團23日發起大遊行，從民進黨中央黨部出發，要求撤回勞基法相關修法草案，遊行結束，部分群眾不願離去，在街頭流竄，造成西門町一帶交通大亂。警方強烈譴責抗議群眾，至今天凌晨，仍有數十名群眾在台北車站東三門與警方僵持中。

反對勞動基準法修法草案，包含五一行動聯盟等多個勞工團體23日下午發起「1223反對勞基法修惡大遊行」，有上萬名民眾走上街頭，勞團要求政府退回相關草案，他們說，勞基法是勞動條件的最低標準，應該要保障每一位勞工。

五一行動聯盟認為，現行的勞基法修法草案配套不足，一旦通過，勞工連續上班12天、輪班間隔8小時將會就地合法，是1984年通過的勞基法以來最嚴重的改惡。

勞動部重申，修法對於勞工權益保障不會倒退，例外也絕對不會變成原則；政府廣泛聽取各界意見後，在保障勞工權益之前提下，秉持安全與彈性的原則，提出勞基法修正草案，堅持勞工權益「四不變」：即「正常工時不變」、「週休二日不變」、「加班總工時不變」、「加班費計算費率不變」。

民主進步黨立法院黨團幹事長劉櫂豪指出，勞基法修正草案明年1月4日就過協商期，會照既定程序處理，最快立法院明年1月4日臨時會即可處理。行政院長賴清德在台南表示，將請勞動部蒐集勞團的訴求，再做進一步研究。

遊行隊伍昨天下午2時50分左右，從民進黨中央黨部前出發，他們一路高喊「拒絕勞基惡法」、「把父母還給孩子」、「終結血汗過勞」、「反對財團壓搾」、「停止打壓工會」及「我要合理工時」等口號，他們一路行經北平東路、中山北路，然後聚集在行政院前。

遊行群眾沿路發生數起零星衝突，遊行原訂下午5時結束，但有不少群眾不願離去，桃園市產業總工會顧問毛振飛在下午6時03分宣布解散，遊行結束，但高教工會研究員陳柏謙說，若現場民眾願意留下，會繼續陪民眾占領中山南北路及忠孝東西路口。

遊行解散後，約數百名群眾不願離開，一度持續占據行政院門口，還有人開宣傳車要衝行政院，後來遭警方驅離，群眾在台北街頭流竄，一路上從忠孝西路、重慶南路、衡陽路及中華路一帶移動，從北門、西門町再轉進北車，到處可見舉牌抗議的群眾，造成中華路附近大塞車，西門町、車站一帶及往忠孝橋一帶交通大亂。

群眾在街頭打游擊數小時後，雖然一直喊著口號，但也有人累了，想坐下來休息，因為，沒有帶頭的人，群眾就四處流竄，不少用路人抱怨交通大亂，還有群眾與騎士口角衝突。

警方加派人手以防意外，一路從西門町戒備，利用口袋戰術，將群眾人潮往中華路北門一帶集中，群眾最後回到忠孝西路，警方於晚間11時在忠孝西路利用人牆，並由3個方向包圍在行政院旁北平東路的抗議民眾，人群被包在忠孝到北平之間的的中山南路路段，民眾則在小巷逃離。

至昨天深夜11時左右，抗議群眾被包圍在台北車站東三門，部分群眾在接近12時左右，就搭捷運等大眾運輸工具離開，但仍有部分群眾留在東三門外廣場，警方包圍，防意外發生。至今天凌晨12時30分止，仍有數十名群眾與警方僵持，所幸衝突並未擴大。

台北市長柯文哲昨天行程結束後，於返家途中為確認遊行活動狀況，臨時於台北車站下車簡短視察，時間約5分鐘，隨後離開返家。

對於遊行民眾的行為，台北市警方指出，群眾下午即占據中山南北路及忠孝東路等主要幹道，並於晚間8時50分許，部分參與集會遊行團體、民眾繞行西門町等相關主要道路，明顯罔顧其他用路人權益，且途中不時與用路人發生口角及肢體衝突，警方對於集會遊行向來秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」之態度，對此違法脫序行為，表達強烈譴責。1061224

影片來源：中央社
勞團23日傍晚宣布遊行結束，仍有部分民眾轉往台北車站、重慶南路及西門町一帶，警方強力戒備。中央社記者陳至中攝 106年12月23日勞團23日傍晚宣布遊行結束，仍有部分民眾轉往台北車站、重慶南路及西門町一帶，警方強力戒備。中央社記者陳至中攝 106年12月23日
多個勞團發起的反勞基法修惡大遊行23日傍晚主辦方宣布結束，但仍有部分民眾持續沿路行走，抗爭到深夜。中央社記者陳至中攝　106年12月23日多個勞團發起的反勞基法修惡大遊行23日傍晚主辦方宣布結束，但仍有部分民眾持續沿路行走，抗爭到深夜。中央社記者陳至中攝　106年12月23日

延伸閱讀》民進黨團：勞基法修正草案 下月臨時會處理

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