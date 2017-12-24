婦聯會改選主委 前立委雷倩當選

婦聯會與內政部協商破局，主委辜嚴倬雲遭撤換。婦聯會律師張菀萱24日表示，下午已召開臨時常委會，由前立委雷倩（圖）當選新任主委。（檔案照片）中央社 106年12月24日
（中央社記者謝佳珍台北24日電）婦聯會與內政部協商破局，主任委員辜嚴倬雲遭撤換。婦聯會律師張菀萱今天表示，22日接到內政部做出撤換負責人的公文，今天下午召開臨時常委會，由前立委雷倩當選新任主委。
至於是否重啟與內政部、黨產會後續協商，張菀萱表示，尚未決定。
內政部民政司長林清淇告訴中央社記者，若婦聯會願意持續原本談好的行政契約，內政部樂意與婦聯會協商，但時間有限，因為26日黨產會即將開會認定婦聯會是否為中國國民黨附隨組織。
內政部20日與婦女聯合會、不當黨產處理委員會展開9小時的馬拉松式協商，22日是婦聯會答覆的最後期限。婦聯會22日回覆內政部，堅持政府不得對其相關基金會進行公共監督，決定不簽行政契約，也使得內政部最後做出撤換辜嚴倬雲、婦聯會副主委葉金鳳的處分，要求婦聯會在10天內完成改選。
張菀萱受訪證實，今天下午已召開臨時常委會，選出雷倩為新任主委。
不過，在婦聯會召開臨時常委會之前卻傳出，婦聯會有鷹派的辜家派與鴿派的婦聯會派，兩方人馬幕後運作。外傳辜家人馬支持常委潘維剛擔任主委，但婦聯會派卻支持雷倩競選主委。相關傳言未獲婦聯會方面證實。1061224
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