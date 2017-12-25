日職緊盯王柏融 阪神虎啟動調查

Lamigo桃猿隊王柏融明年球季結束後將取得旅外資格，不少日職球隊對他感興趣。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃巧雯台北25日綜合報導）連2年4成打擊率Lamigo桃猿隊王柏融，明年球季結束後將取得旅外資格，不少日職球隊感興趣。日媒報導，阪神虎隊除有意打探網羅王柏融費用，明年也將派人來台觀戰。
日本「日刊體育」、「報知體育」今天皆報導，阪神虎隊對王柏融有興趣，除了將著手調查網羅王柏融所需費用，明年球季也將派人來台緊盯王柏融比賽，預計未來將掀起日職各球隊爭奪戰。
阪神虎隊今年5月上旬曾派人來台參加台灣職棒球隊所舉辦活動，當時就已緊盯王柏融表現，今年11月亞洲職棒冠軍爭霸賽也有派人到現場關注。
王柏融今年初在中華職棒聯軍赴日交流賽，對上日本隊強投則本昂大敲出全壘打，加上今年拿下打擊王、安打王、打點王、全壘打王，成為打擊四冠王，並蟬聯年度MVP，其中打擊率連續2年破4成，讓日本職棒各球隊留下深刻印象。
中華職棒規定，球員在一軍年資滿3年，並取得原球團同意，可申請旅外，儘管王柏融最快明年球季結束後才取得旅外資格，但已有不少日職球隊關注。1061225
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